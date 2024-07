Medio Siglo

Zopilotean a César Cadena

Lo del Fiscal, de telenovela

Prenden y apagan crisis





A querer o no, Mauricio Kuri propondrá al próximo fiscal general del estado que elegirá la actual mayoría del PAN y no la siguiente de Morena.

Es “a querer o no” porque el gobernador… ¡NO QUERÍA! Y una razón era el deseo de no iniciar mal sus dos más importantes relaciones políticas para el final del mandato: con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y con la mayoría local de Morena.

En resumen, el deseo parecía ser que la elección del nuevo fiscal no se convirtiera en el Gran Tema de estas relaciones y quedó en eso, en deseo, porque sí se convertirá.

Tan no quería, que apenas pasada la elección y en vista de la nueva mayoría opositora, fiel a su estilo frontal el propio Kuri aclaró que no iban a inventar nada para agandallar la designación de un Fiscal “carnal” que en rigor le tocaba, tiempo pasado, a la siguiente legislatura.





NI TAN “AMIGOS”

El ánimo demócrata no siempre cae bien a todos, menos al grupo del ex secretario de Gobierno y ex procurador Juan Martín Granados, al cual pertenece el renunciante Alejandro Echeverría.

El jueves, con todo y que el gobernador estaba aún de gira internacional, el grupo dio un manotazo con la renuncia del fiscal para obligar (y apurar) la elección legislativa de uno nuevo con la actual mayoría en el Congreso.

Está claro que los “Cosmos” no correrán el riesgo de perder el próximo año la posibilidad de “influir” (es un decir) en la elección del fiscal ni quieren depender del oficio político de panistas.

Lo quieren hoy, aunque en la exigencia vaya implícita la más grave indisciplina y la desconfianza.





O TÚ O NADIE

¿Cómo se llama la telenovela…?

Alejandro Echeverría y asociados la armaron toda: 3 mandos de la Policía Estatal, todos ellos involucrados en las detenciones nunca confirmadas de una banda de robo de relojes, fueron detenidos (para que vean quién manda), luego liberados por un juez del Tribunal Superior que no encontró pruebas (ídem) y a continuación vino la aún no exhibida renuncia del titular de la Fiscalía (ibidem).





INSISTE

Y hablando de berrinches y deslindes… En su emproblemado camino al 2027, el senador electo Agustín Dorantes va por todo e insiste en que el diputado federal Enrique Sosa sea elegido dirigente del PAN estatal, pese al riesgo que genera.

Con una relación institucional ya desgastada entre el Ejecutivo y el partido Morena, imaginemos qué tan peor sería si el otro enlace para construir puentes a nivel partidista es un personaje bravucón y grosero como el diputado suplente.





VACAS GORDAS

Quienes se empeñan en ponerle piedras en el camino para exhibir y disputarle la representación de Movimiento Ciudadano a César Cadena se van a tener que sentar, porque eso no pasará, al menos mientras Dante Delgado siga al frente del partido naranja.

La relación entre el exgobernador jarocho y el “del Campestre de toda la vida” viene de familia y si lo ha tenido ahí en las pobres, mucho más lo sostendrá ahora que van a recibir unos 10 milloncitos anuales de prerrogativas.





PUEBLO SABIO

Dos cosas permiten ahora a Gilberto Herrera andar más tranquilo en los pasillos de Morena: que él ya no es primero en la lista de aspirantes a la gubernatura, pero sí para la presidencia municipal de Corregidora y, la segunda, que es el único liderazgo dentro del partido que cuenta con estructura social, construida desde la delegación del Bienestar, para inclinar la balanza de las aspiraciones de cualquiera.





SOLA

Ahí mismo, en Morena y en Corregidora, quedó aislada dentro de la 4T la ex candidata Mireya Fernández, antes tan cercana a Santiago Nieto y hoy hasta combatida por quien fue su padrino político.

Será regidora porque así le gusta a ese partido registrar a sus candidatos, miren por ejemplo a “Chema” Tapia en Querétaro, y porque el alcalde electo “Chepe” Guerrero sigue comprando espejitos.