Medio Siglo

Kuri, primer panista

Pancho, sin concordia

Indolencia en Tequis





Mauricio Kuri abrazó como nunca antes la doctrina del Partido Acción Nacional en su tercer informe de gobierno, hablando de Dios, de la familia, “los valores que nos distinguen como sociedad” y la urgencia de imponer la concordia nacional.

Ante su amigo Pancho Domínguez, quien nunca se apegó a la regla no escrita del voto de silencio de los ex gobernadores, Kuri también levantó la mano como el primer panista del estado y, aunque pidió paz, advirtió a los opositores que “no estamos mancos…”.

En lo económico dibujó de nuevo su rechazo al populismo, “aquí no le apostamos a repartir la pobreza, aquí le apostamos a generar la riqueza…”, y lanzó un reproche a los de Morena que hicieron campañas acusando al Gobierno estatal de “privatizar” el agua y criticando la obra de Paseo 5 de Febrero.

"Yo he sido muy respetuoso, pero el respeto es de ida y vuelta; démosle vuelta a la página de la calumnia, México merece mejores representantes populares”, dijo en clara referencia a morenistas encabezados por el nuevo diputado federal Gilberto Herrera.

Fue un Kuri que no se mostraba tan combativo desde su época de coordinador en el Senado, pero con dos diferencias: ya no juega el rol de político "ciudadano" porque ahora sí está afiliado a Acción Nacional y, como gobernador, es el máximo liderazgo de ese partido en el estado… y no está manco.





MUNDOS DISTANTES

Mientras el priista José Calzada Rovirosa aprovechó los micrófonos del tercer informe para anunciar su jubilación de la política y la dedicación de tiempo a su nueva pasión de “ser abuelo, el ex gobernador panista Francisco Domínguez Servién desahogó una vez más broncas personales.

Al ver a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, que era entrevistado a su lado, dijo: “Ay, mira nada más al idiota ese, aviéntenlo pa’lla…". Y al preguntarle sobre la situación del partido: “ahí está el responsable, ese señor, ese inútil que ha llevado al partido a la debacle y la tristeza”.

Todo en el mismo evento donde Mauricio Kuri llamó a la concordia.





LEJANOS

Con excepción de Marko Cortés todos los invitados especiales al informe del gobernador entraron por un acceso especial en el área de elevadores, para ocupar sus lugares y escuchar el discurso. Claro, ya pasó el proceso electoral y no había interés en aparecer ante los reflectores. Entre los huidizos estaba Miguel Ángel Osorio Chong, quizá para que no le pregunten por su recomendada recién destituida Cristina Niño de Rivera.





YA SE VA

Duras quejas para Antonio Mejía Lira en Tequisquiapan tras la lentitud de algunas obras, que con las lluvias recientes han generado daños y molestias. Ahí está de ejemplo la calle Jazmín, en el Barrio San Juan, donde se eliminó parte del empedrado y que no cuenta ni con señalización.

Y luego se preguntan por qué pierden.





OTRO EN FUGA

Empeñado en agotar su presupuesto, y también la dignidad, el presidente municipal de Amealco, René Mejía Montoya, lanzó una convocatoria engañosa para una rueda de prensa en la ex hacienda La Llave. Pero no llegó ningún funcionario amealcense, pues era una conferencia con personal de Sedena que ni datos presentaron.

Un día después, René Mejía citó a los comunicadores molestos por el engaño y se disculpó tras quedar exhibido nuevamente por la nula operación de su equipo y por meterse en asuntos militares que nada tienen que ver con su municipio.





BALCONEADOS

Ojalá que no se salgan de control, pero algunos operadores del nuevo del sistema de transporte público de pasajeros Qrobús están bajo la lupa tras algunas actitudes que dejan mucho que desear, al publicarse en redes sociales algunas anomalías al conducir, por lo que el director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, ya hizo énfasis en que la capacitación se debe reforzar.