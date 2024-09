Medio Siglo

Nava hasta el último día

Amarildo… ¿es en serio?

Liderazgo de Memo Vega





Este jueves concluye la 60 Legislatura del Congreso estatal y el personaje más destacado fue el diputado Guillermo Vega Guerrero, quien cargó con la tarea de hacer consensos venciendo intereses partidistas como presidente de la Junta de Coordinación Política.

Vega también ganó el liderazgo institucional más visible entre los panistas por ser operador confiable de la agenda gubernamental, pese a que no era (ni es, ni será) parte del grupo político de Pancho Domínguez ni de Mauricio Kuri.

Tocó puertas con los legisladores de otros partidos y logró que hasta los de Morena se unieran para sacar adelante asuntos de relevancia.

Reelecto para la 61 Legislatura que se instala este jueves, el ex presidente municipal de San Juan del Río, un convencido “anayista”, entra de forma natural a la carrera por el 2027 pues continuará como uno de los líderes del grupo del PAN y presidirá de nuevo, si las impugnaciones no dicen otra cosa, la Junta de Coordinación Política en un Congreso que por primera vez no tendrá mayoría oficialista.

Mucho falta por ver aún, pero precisamente la nueva pluralidad legislativa será el mayor reto del gobierno panista de Mauricio Kuri en su segunda mitad de sexenio.

Y lidiar con una nutrida oposición de la llamada 4T en el Congreso multiplicará el protagonismo de Guillermo Vega en vísperas de la lucha por la gubernatura. Vienen los tiempos decisivos.





CAUSA PERDIDA

Viejos lobos como Antonio Zapata levantan la mano por el control de la 61 Legislatura o cuando menos de la bancada panista, argumentando que la continuidad del liderazgo de Guillermo Vega es una decisión que debe tomar la dirigente estatal Leonor Mejía.

Lo que no dice Zapata es que la dudosa dirigencia de Leonor Mejía no está en condiciones ni tiene la confianza para tomar esas decisiones, por ausente, pasiva y hasta negligente los últimos 3 años.

Mejia nada más llevó al partido a perder la mayoría del Congreso y sus malos resultados obligaron un paquete reformas para mantener el control de ciertas dependencias del Congreso, reformas que precisamente operó Guillermo Vega en conjunto con Gerardo Angeles.





HASTA EL ÚLTIMO DÍA

Cumplió Luis Nava la palabra de trabajar hasta el último día de su gobierno. El alcalde de la capital llega a esta recta final de su administración como uno de los alcaldes mejor evaluados, en el “top 5” de México, y con acciones clave que marcarán su gestión.

Una de ellas es el parque “La Queretana”, un legado de preservación y cuidado al medio ambiente en el Bajío.

Nava concluye esta etapa con el deber cumplido que lo llevará a su nuevo encargo en octubre, ahora como secretario de Desarrollo Social. A pulso, con trabajo y resultados, ganó la confianza del gobernador Mauricio Kuri.





¿ES EN SERIO?

Después de más de medio año de permanecer acéfala la titularidad del Instituto de la Vivienda, al menos con encargado de despacho, suenan los nombres de la diputada Dulce Ventura Rendón y (¡Aunque Usted no lo Crea!) del indefendible alcalde de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas, oootro recomendado del omnipresente Agustín Dorantes que pone tentáculos por todas partes.

Entre esos dos personajes que quedarán desempleados se decidirá el relevo de Lorena García Alcocer, actual diputada federal.





CAOS

Y hablando de su desastroso alcalde que ya anda buscando chamba, el municipio de Pedro Escobedo se cae a pedazos ante el abandono de Amarildo Bárcenas. Vecinos de al menos 7 comunidades se quejan de que la recolección de basura se detuvo por completo y afirman que ya ni trabajadores existen para cumplir esa labor, obligándolos a vivir entre basura.

La deficiencia en la reparación de las calles es otro tema que sale en las pláticas de los escobedenses, tema que crece ante la falta de recursos, pero ya el presidente anda pepenando recursos para cumplir con sus obligaciones, ante la deficiente administración de recursos. Es claro que entr

egará un municipio destruido.