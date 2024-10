Medio Siglo

Amarildo respira y suspira

Perdido “Chema” Tapia

¿Qué festejan los alcaldes?





Urgidos de mostrar músculo, cuando menos ante el gobernador Mauricio Kuri, las principales presidencias municipales del Partido Acción Nacional y algunos de Morena decidieron levantar la cortina para el próximo trienio con eventos espectaculares y multitudinarios para lucimiento de los nuevos alcaldes.

Para eso son, para lucimiento personal, las tomas de posesión. Como aquella en el edificio de la delegación Centro Histórico donde Marcos Aguilar habló sobre su “humildad” por haber tenido un papá taxista que se murió de tanto trabajar y una mamá que dedicó su vida a ser profesora, algo que a él le parecía muy raro en nuestro México.

De eso y del “Memento Mori” que te recuerda que a todos nos cargará el payaso, que todo muere, habló el entonces nuevo alcalde. A él, a él y nada más que a él Marcos Aguilar Vega dedicó humildemente 90 minutos de discurso. Y ya sabemos cómo terminó años después.

Pasado el lucimiento personal, ahí están y estarán los problemas para ver si alguien los atiende.

Ya no es campaña.

Porque no importa si el alcalde es panista, de Morena o de MC, con gabinete grande o chico, con mucho o poco culto a la personalidad, pero si algo exige el ciudadano es que su ciudad funcione.

Así de simple se dice, pero así de complicado es tener contento al elector. Ese que el 2 de junio comenzó a castigar a quienes se creían (y aún se creen) con su preferencia perpetua.

No hay asesor que pueda negarlo.





CAPITAL ONU HÁBITAT

A partir de mañana y durante 3 días Querétaro será el epicentro del debate internacional sobre el futuro del planeta.

La capital recibirá el Foro ONU Hábitat 2024, que será inaugurado por el gobernador Mauricio Kuri y que este año estará enfocado a involucrar a los jóvenes para crear un mejor futuro urbano, por lo cual abrirá con una conferencia magistral de la activista climática mexicano-chilena y miembro de la nación indígena mexicana otomí-tolteca Xiye Bastida.





DESAPARECIDO

La extraña ausencia del ex candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena y el Verde, “Chema” Tapia Franco, en el Cabildo al que fue electo, generó varias versiones.

Toda la campaña dijo que “hombre de palabra” y que su dinero lo hizo trabajando… ¡y lleva una semana sin presentarse a trabajar!!

¿Su ausencia tendrá que ver con que “Chema” no quiere presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses? Porque así lo obliga la Constitución, así como el 3, 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.





O SEA… ¿CÓMO?

Si no aparece “Chema”, el regidor suplente será Jorge Cevallos, quien ya fue bloqueado por el morenista de El Campanario, Arturo Maximiliano García Pérez (ex del PAN), quien dice que desconfía de la lealtad a la 4T que pueda tener el ex priista.

Eso sí, “Max” no dijo ni pío del dirigente del PVEM, Ricardo Astudillo, quien puso al servicio del PAN las diputaciones “verdes” en el Congreso. Ambos, dizque de la 4T.





EL AMIGO INCÓMODO

Pancho Domínguez sigue más vivo que nunca en la política queretana, a 3 años de dejar la gubernatura sigue robando cámara y reflectores a sus compañeros en activo.

Le tocó el sábado a Felipe Macías durante su primer mensaje ciudadano, cuando arrasó en el “aplausómetro”, pero ha incomodado (y seguirá) de arriba abajo a todo el panismo.





UNA BUENA Y UNA MALA

Amarildo Bárcenas, permanente recomendado de Agustín Dorantes, no llegó a dirigir el PAN, pero sigue suspirando por Instituto de Vivienda, ya que no han anunciado nombramiento de titular del IVEQ.

Pero, ¡ojo…! Tampoco han dicho dónde van a poner a Diana Yadira Pérez Mejía, quién dejó de ser la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social con la llegada de Luis Bernardo Nava Guerrero.





“COMBO 4T”

En San Juan del Río tuvo el más negro debut la regidora del Partido Verde Silvia Meneses Ortiz, pues al hacer el uso de la palabra durante la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, entre los nervios y las pocas “tablas” detuvo su discurso porque ya no sabía qué decir, con todo y su “acordeón”.

Y a pesar de que obtuvo el cargo como candidata de la llamada 4T, se deshizo en elogios para el panista Roberto Cabrera. Ella no será oposición, más bien parte del combo “PaQueTe Vote” de Ricardo Astudillo.