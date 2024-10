Medio Siglo

*Amealco desvalijado

*Congreso sin acuerdo

*Fracaso de la política





Pónganse cómodos y pidan palomitas, porque hoy será el show de los desencuentros legislativos nunca antes vistos en Querétaro, ni siquiera en los tiempos de odio entre PAN y PRI.

Será el desorden y el desacuerdo la nota de la sesión de Pleno, a la que no se le ven ni pies ni cabeza, pues el partido Morena no ha querido, no ha podido o no sabe cómo alcanzar acuerdos con sus adversarios panistas y priistas, pero tampoco con sus compañeros de movimiento, sobre el reparto de comisiones legislativas que tiene paralizado todo el trabajo.

Los “políticos” no han sabido hacer política y la primera trampa es interna, dentro de Morena y sus aliados PT y Verde, porque hay una guerra de todos contra todos, la marca de la casa de la 4T.

Sin acuerdo, hoy el Congreso estatal que preside Andrea Tovar intentará asignar las 25 comisiones de dictamen en la LXI Legislatura estatal, en una sesión donde los bloques PAN-PRI y Morena-PT-Verde se enfrentarán cada uno con sus listas, literalmente a “necear” propuestas hasta que alguna sea chicle.. ¡y pegue!

El pronóstico del clima para hoy es una ligera llovizna de caca durante varias horas en los rumbos del Centro Sur, debido a que hay mucha gente externa al Congreso metiendo mano y queriendo imponer su voluntad. Los de Morena, sin mando unificado y hundidos en chismes y divisiones, no pueden negociar.





DILEMA

En la guerra de “chicanadas” legislativas dos diputados renunciaron a sus fracciones de PAN y PT para tener un voto más en la Junta de Coordinación, pero eso derivó en oootro problema ¿Quién coordinará la fracción de diputados “independientes?

Hasta ahora son dos los “independientes”, Ulises Gómez (PT) y Enrique Correa (PAN) y la votación interna por la coordinación está atascada en 1-1… A menos que alguien más se les una para cantear la decisión.





¡ÉXITO Y SUERTE!

Juan Antonio Escárcega deja la coordinación de Comunicación Social del municipio de El Marqués, que condujo los últimos 6 años con mucha dedicación y profesionalismo, para retomar proyectos personales que dejó pendientes cuando se integró al gobierno del “Sheriff” Enrique Vega Carriles.

Su cambio de aires coincide con el arranque de la presidencia de Rodrigo Monsalvo, quien ahora deberá conseguir un reemplazo que preserve la cercanía y fraternidad que sólo Escárcega pudo alcanzar, ya que desde muy chavito fue (y siempre será) parte del gremio periodístico y de comunicadores.





OPERATIVO EFECTIVO

Llegó la orden de poner orden en el Centro Histórico, preservando la vía pública para lo que es, con un operativo de desalojo largamente esperado por vecinos y comerciantes establecidos que lideró Juan Carlos Arreguín.

Y ante la esperada resistencia y obvia politización, la policía municipal de la capital fue pulcra en su actuar. Apegados a la ley y hasta con presencia de representantes de Derechos Humanos, los oficiales no se engancharon en las agresiones de los manifestantes que primero exigían calles para instalarse y, después, la liberación de sus compañeros detenidos por agredir.

Ahora veamos si se conservan limpias de ambulantes las calles del Centro.





PARA LARGO

De plano ya no quiere tocar el tema de Paseo 5 de Febrero el secretario de Obras, Fernando González Salinas.

No es justificable pero sí entendible que esté molesto con el incumplimiento de la empresa constructora ICA, que alteró todos los tiempos programados. Peor aún, porque hasta parece intencional la tardanza en concluir con los detalles y aspectos como las banquetas, ciclovías, elevadores y semáforos.





ESTRENO DE NAVA

A unas semanas de asumir como secretario de Desarrollo Social, Luis Nava sigue en “modo calle” de sol a sol. Junto a su nuevo jefe Mauricio Kuri, el ex alcalde anduvo caminando y atendiendo a personas en San Juan del Río, Corregidora, Querétaro y Amealco.

Además, con su lema de escuchar, trabajar y resolver, hizo una primera visita a los municipios de Jalpan y Tolimán, donde entregó tarjetas Contigo a mujeres.





DESVALIJADO

Óscar Pérez, alcalde de Amealco de Bonfil, se ganó la rifa del tigre al comandar un municipio desvalijado y endeudado. Adeudan cuando menos 10 millones de pesos a proveedores y no tiene vehículos funcionales en Servicios Públicos Municipales, por lo que han tenido que rentar vehículos para no suspender la atención.

Del problema que dejó René Mejía, su esposa Anhel López, hoy regidora, no sabe ni dónde poner cara debido a que constantemente surgen nuevos señalamientos del mal t

rabajo del priista. De pena ajena.