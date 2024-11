Medio Siglo

Las cuentas de Toño Mejía

Novatada y odios del fiscal

Morena, guerra de tribus





Sólo el presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, que sí tiene colmillo de político, valoró desde el principio el potencial del caso de la niña Esmeralda “N”, presuntamente violada e investigada por la Fiscalía del Estado por la muerte de su hijo.

El magistrado presidente entendió que a veces la sensibilidad política y social se debe anteponer a la visión cuadrada que exhibió con inaudita ostentación el novato fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, de cuyas aptitudes comenzó a dudarse y quien puso al gobernador Mauricio Kuri en boca del mundo pese a que no tenía nada que ver con el tema.

No es menos problemática la muy evidente repulsión del nuevo fiscal, igualito que el anterior, por el trabajo de los medios de comunicación y la transparencia.

Lo único que hizo fue enredar más, al grado de que fue obligado, por intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado de la República, a sentarse con cara de “fuchi” junto a la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández, para salir a decir que se desiste del proceso contra la menor que él encabezó y que además tanto publilcitó.





ENFRENTADOS

La próxima elección de la dirigencia estatal de Morena será una disputa entre los feligreses de Gilberto Herrera Ruiz y fundadores del movimiento como Carlos Peñafiel Soto y Sinuhé Piedragil, quienes ya tuvieron un primer encontronazo al acusarlo de traidor.

Como ya comenzó la rebatiña, de forma anónima llegó a los medios de comunicación una “entrevista” a Sinuhé Piedragil tras las declaraciones de la dirigenta estatal Rufina Benítez quien lo acusó de traición al partido en la votación en la legislatura local. En ese audio, Piedragil hace referencia a que los traidores son ellos al no respaldar a los integrantes y representantes populares del partido.

La elección será el 9 de noviembre, lo que significa que vendrá una (ooootra) semana caótica para la 4T en Querétaro.





EL ARDOROSO “CHEMA”

Hablando de peleoneros, José María Tapia despreció la regiduría a la que fue electo pero no quiere caer en el olvido. Por eso insiste en difundir boletines que nadie le reproduce, pues ahora el ex candidato a alcalde ya no tiene cargo ni relevancia alguna, donde critica al gobierno municipal de Felipe Fernando Macías Olvera, quien le ganó (y bien) con temas como el operativo contra el ambulantaje en el Centro Histórico.

Queda la duda cómo estaría hoy el primer cuadro de la ciudad si el iracundo “Chema” Tapia fuera el actual presidente municipal. ¿Sería un tianguis permanente?





DE MIEDO

A propósito del día de brujas, en Tequisquiapan hay mucho miedo, pero por posibles señalamientos de la Entidad Superior de Fiscalización, que presentará el informe general de la cuenta pública 2023 del ex presidente municipal Antonio Mejía Lira y se prevé que existan anomalías en casos relacionados con obra pública.

Francisco Covarrubias, titular de la ESFE, señaló que una vez culminadas las auditorías se determinarán debidamente las sanciones que pudieran aplicar.

Para el caso de Amealco y Pedro Escobedo también se adelanta que habría señalamientos en obra pública y que no se estima que haya desvíos; no obstante las revisiones siguen y puede haber sorpresas.





REBELDE

El regidor morenista Óscar Sandoval García anda envalentonado buscando que el Ayuntamiento de San Juan del Río decrete la elección por votación para los delegados y subdelegados, después de que en la última sesión de Cabildo se aprobó que sea por designación. Su propuesta es para que en el futuro las cosas se hagan diferente.

Quiere hacer cambios que difícilmente llegarán a buen puerto, por la aplastante votación que tendrá en contra. Así da inicio con una manifestación de oposición, aunque por el momento sea muy débil.