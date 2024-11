Medio siglo

No a los “buchones”

¿Barrio? Santiago

UGR, como bueyes





Muy nerviosos andan Romualdo Moreno y su equipo de Unión Ganadera Regional, organizadores de la Feria Internacional (¿?) de Querétaro, porque apostaron todo a su (de por sí) pobre cartel encabezado por los máximos líderes de los narco corridos y la cultura “buchona” que ahora tanto persiguen las autoridades queretanas y a quienes asocian con la inseguridad criminal reciente, por eso están planeando bajar el costo de la entrada a 80 pesos . Lo mismo podrían hacer con el cobro por del estacionamiento.





DETALLITOS

Pero los problemas no sólo están en la inseguridad, también con los expositores a quienes les han retirado los apoyos para la los trámites con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) sin lo cual no pueden mover sus animales a las instalaciones de la feria. La queja es que, en primer lugar, es un espectáculo en beneficio de la Feria y la UGR, y, en segundo lugar, el Gobierno del estado les da apoyo financiero que no se ve reflejado en las condiciones del recinto.





EXPERIENCIA

Guillermo Vega ha demostrado oficio político, ese que no se compra ni se hereda ni se adquiere con un cargo, en el manejo de la relación con adversarios de la 61 Legislatura, para acercar posiciones desde las coincidencias en lugar de enfrentamientos en cosas irrelevantes y dejando el debate para los temas importantes.





FANTASMA

¿Alguien ha visto al fiscal general del estado… o al menos sabe algo de los avances de las investigaciones sobre lo que ha ocurrido en Querétaro en las últimas semanas que no sea lo que dio a conocer el gobierno federal?





¿BARRIO?

La obra eterna de Barrio Santiago sigue causando molestia entre los peatones, ya que se han invadido las banquetas para realizar la construcción, y no han brindado los pasos protegidos que por obligación deberían brindar a los peatones, por lo que quienes transitan por esa zona, a veces deben sortear los coches en el arroyo vehicular.