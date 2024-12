Medio siglo

Gilberto vs todos

Cabrera al hospital

Lista negra de antros





Aunque las autoridades comenzaron a permitir la reapertura gradual de bares y antros clausurados, así como a ampliar los horarios de funcionamiento, no todo volverá a estar como antes ni se mantendrá la “permisividad” (en realidad se llama desorden) de antes.

Más allá de tooodas las licencias vencidas que detectaron (como si fuera difícil que tanto funcionario metido en eso no lo supieran) en los operativos “sorpresa” junto con otras muchas anomalías, hay empresarios que sí tienen problemas graves y hasta ciertas sospechas criminales en su contra.

En específico son 3 grupos de inversionistas del sector del entretenimiento lo que enfrentarán muchos más obstáculos para reanudar operaciones en Querétaro por estar ligados, a querer o no, con el caso “Los Cantaritos” o, peor aún, por las sospechas que hay sobre sus actividades, socios, origen del dinero y operaciones de otras entidades.





EN LA MIRA

El primer veto prevalece sobre quienes eran dueños de “Los Cantaritos”, donde incluso se vincula como socio a un hermano del panista Alfredo Botello. Ellos, que tanto invertían en shows y operaban cuando menos 5 lugares exitosos, por mucho tiempo no podrán abrir ni un local de “micheladas”.

El otro grupo en la mira, y cuyos socios son calificados como “raros” en las oficinas gubernamentales, por su estilo y nivel de vida, es el vinculado a un bar de célebres tardes domingueras que está a unos metros de Centro Cívico y donde hace meses se dio una riña con disparos de arma de fuego.

Por último, la fama del grupo empresarial Antromex vino a afectar a sus socios queretanos que operaban el más exitoso lugar de la plaza Antea y que tienen muy condicionada la reapertura. El motivo es que Querétaro no quiere la llegada de la empresa Antromex, con sede en Guadalajara y que opera decenas de grandes discotecas en las zonas más “calientes” por su criminalidad.





TRAS AL AUMENTO…

Hoy reaparece en público el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, después de la aprobación de un aumento de 9.5% al impuesto predial, votado en contra hasta por 4 regidores de su partido.

Pero la ausencia no fue para evitar reclamos o para dejar “enfriar” el inesperado golpe; al menos no deliberadamente. El motivo fue que Cabrera Valencia tuvo una intervención en la nariz (a ver si no le quedó de “pellizco”) en el más moderno hospital de Querétaro, que no es el Hospital General, sino uno caro.





“PIRÁMIDES” EN CORREGIDORA

Hablando de presidentes municipales, Josué “Chepe” Guerrero entra con paso firme a La Negreta, una colonia que necesita la rehabilitación de su jardín, biblioteca y unidad deportiva, en Corregidora.

Para el rescate de estos espacios, invertirán más de 13 millones de pesos. El proyecto representa el primer paso de su programa insignia, “Pirámides”, cuyo objetivo es llevar obras, cultura, deporte y atención integral para la familia a las colonias y comunidades que más lo requieren. La parte esencial es reorganizar los espacios públicos y fomentar el uso de las Casas de Cultura y Unidades Deportivas de Corregidora.





PRIVILEGIO

La morenista Celia Maya, quien se anotó para contender en 2025 para ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial en las elecciones del Poder Judicial, ya tiene hasta lema para la campaña: justicia social, transparencia y ética al servicio de México. Por supuesto, sin renunciar a su pensión del Poder Judicial del Estado de Querétaro.





“TRIBUS”

En Morena no cesan (ni cesarán) los enfrentamientos.

Gilberto Herrera sí quiere “la grande” y posicionarse como el primero en la lista hacia la gubernatura, pero tiene muchos enemigos dentro de Morena, entre ellos Sinuhé Piedragil, Celia Maya y Santiago Nieto.

Mal aconsejado el denominado Grupo UAQ, el diputado federal se ha encargado de cerrar el paso a cualquiera que le represente alguna competencia, acaparar los listados de beneficiarios de los programas del Bienestar e impulsar la guerra sucia interna.