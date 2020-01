Medio Siglo

*Conmoción en San Juan

*Rentería con los Gordillo

*PVEM: no se hagan bolas





Yairo Marina, a quien el PVEM le ha regalado, literal, todos los cargos de elección y de gobierno en su carrera, anda volando sin permiso en reuniones con varios “notables” del PRI como Marco Antonio León y Mariano Palacios, así como con el propio Mauricio Kuri González, principal aspirante del PAN a la gubernatura.

Pero vamos aclarando el punto: siempre el Partido Verde reitera que las alianzas “son con la sociedad, no con familias” y que las decisiones dependen de sus dirigencias; es decir, que como lo señala el dirigente estatal, Ricardo Astudillo Suárez, no son proyectos de votos, sino proyectos de Gobierno.

Por cierto, que a Astudillo, siempre por los canales institucionales, se le ha visto acordando hasta con su homólogo panista, Agustín Dorantes, por eso la aparición de Yairo Marina en reuniones en las que no tiene permiso de negociar nada, al menos no por el PVEM, parece sólo un intento de confundir: no se hagan bolas, en el Verde también aplica la máxima de que quien se mueve… no sale en la foto.

KURI NO DEJA LA COORDINACIÓN

Estaba más que anunciado que Mauricio Kuri González dejaría la coordinación de los senadores del PAN para dedicarse en cuerpo y alma al proyecto Querétaro, pero esta semana se confirmó que seguirá en el cargo hasta nuevo aviso.

No hay condiciones, le explicó el dirigente nacional Marko Cortés, para que el grupo se desgaste ahora en la elección de un nuevo coordinador, por lo que el proyecto Querétaro no se pospone, pero sí le complica la agenda pues tendrá mucho menos tiempo del que pensaba para consolidar presencia “en tierra”.

Con tantos encargos sobre la figura de Kuri, su equipo, el PAN Estatal y todos los gobiernos locales de ese partido, tienen una doble responsabilidad para ayudar, con gestiones eficientes, a refrendar el voto en el 2021.

PREOCUPACIONES

Hablando de la necesidad de eficiencia, el Instituto Queretano del Transporte y su director, Alejandro López Franco, están en las oraciones de los panistas que los encomiendan a todos los santos, sobre todo a San Judas Tadeo, el de los casos difíciles, y hasta con San Alejo para que la percepción sobre el funcionamiento del transporte público mejore.

Nadie se atrevió como el actual gobierno a atender el problema y a buscar la modernización, sí, pero el problema del transporte es demasiado complejo y sigue estando entre las principales demandas del electorado.

Es un tema prioritario del día a día, pero absolutamente fundamental y urgente en la agenda electoral queretana.

ARQUITECTOS

Arrancó oficialmente el proceso de elección por la presidencia del Colegio de Arquitectos, contienda que se definirá en asamblea extraordinaria el 27 de febrero.

Al momento son 3 los aspirantes: Isabel Fonseca, Jorge Vizcaya y Aldo Alfaro y el plazo para registrarse concluye hoy.

La elección del sustituto de Miguel Medina Lanuza estará en manos de 331 Arquitectos con derecho a voto, pero trascendió que ya se negocia para que 2 de los aspirantes se bajen de la contienda y llegue un solo candidato(a) de unidad a la asamblea.

DELEGADO CERO

Sigue enredando la elección de dirigente estatal del PRI el muy lioso delegado en funciones de líder Jorge Meade.

Después de haber sido ignorado por el CEN de Alejandro Moreno para dialogar con los aspirantes, parece empeñado en postular a la secretaria general Graciela Juárez. El martes, antes de una conferencia de prensa, preguntó “off the record” el morelense: "y Chelita (Juárez) por qué no?, Chelita es la natural…".

Algo parecido se habrá preguntado Abigail Arredondo, en vista de que también comenzó a promoverse pese a la desaprobación y las enemistados que ha sembrado.

Si el Tribunal Electoral no dice otra cosa con algún fallo a favor de Juan José Ruiz, parece que el futuro dirigente será Paul Ospital, pero se desconoce qué procedimiento seguirán para asegurarle legitimidad. Esta semana lo definirán.

NUEVO PARTIDO

Y mientras aumenta la crisis política en el PRI queretano, que se desplomó en el 2018 pasando a ser la tercera posición política en el estado, el partido Redes Sociales Progresistas del yerno y nieto de Elba Esther Gordillo sostiene que para el 2021 ellos serán punto de discordia y balance político, al punto que desbancarán más al tricolor.

Por lo pronto aquí en Querétaro, quienes se mantienen al frente de RSP y con el compromiso de sumar a diversos actores y activistas de otros partidos políticos, son Ulises Gómez de la Rosa, quien con su cercanía con algunos Convergentes, perredistas y panistas y por otra parte Carlos Rentería Rivera, cercano a grupos del PRI, PES y hasta Morena, aseguran que llegarán con candidatos competitivos en 15 distritos electorales y 18 municipios , valorando quien podría ser el abanderado para el palacio de la Corregidora.

La nueva fuerza tendrá que trabajar en estos primeros 6 meses para organizar y fortalecer los comités estatal y municipales, así como las bases, siendo Marco Rojas Valladares, Ángel Ariel, Raúl Reyes Gálvez, comandados por Carlos Rentería y Ulises Gómez, quienes han sostenido reuniones privadas aquí en Querétaro con la maestra Gordillo, tendrán tareas específicas para alcanzar objetivos precisos.

MENTIRAS

El diputado morenista Mauricio Ruiz Olaes "olvidó" de dónde saca sus otros datos, ya que en una entrevista afirmó que Querétaro invierte el 3% del presupuesto en salud, mientras que la media nacional es del 9.5.

Le preguntaron al legislador sobre el origen de sus cifras y respondió que pueden hallarse en "las páginas oficiales. Pueden entrar a cualquier página (...) pueden hasta ‘googlearlo’ y ahí te aparece todos los estados cómo están en inversión”. El detallito es que “San Google” no arroja ningún resultado que coincida con lo dicho por el diputado.

CONMOCIÓN POR CANDI

En San Juan del Río hay conmoción social por el homicidio de Candi “N”. El caso encendió la alerta entre distintos grupos sociales que reclaman estrategias para cuidar de las mujeres y exigen justicia.

El sábado salió a las calles un grupo de mujeres para marchar y exigir a las autoridades que este tipo de hechos no se vuelvan a registrar y además que haya justicia para la joven mujer que perdió la vida a manos de un hombre, que, aunque ya se encuentra en prisión, deberá enfrentar una sentencia ejemplar.

El caso se suma a los de otros municipios del estado, sin duda es un problema grave, que debe atenderse de fondo y a conciencia, por lo que la tarea para las autoridades es grande y urgente.