Medio Siglo

*Sin Faustino ¿y la Catedral?

*Ospital, en el crucigrama

*Nava, transporte gratuito





Aunque no es facultad del alcalde de Querétaro el transporte público, es la administración de Luis Bernardo Nava la que recibe más presión para atender la demanda y, también, la que más aporta, cuando menos al sector estudiantil.

Antes de irse por su diputación plurinominal, Marcos Aguilar Vega dejó anunciado, más no hecho, un sistema de transporte gratuito para alumnos universitarios y de preparatoria de la zona más céntrica de la ciudad.

A Nava le tocó consolidar la buena idea y hoy funciona con autobuses del municipio en beneficio de varios miles de estudiantes, con mucho éxito especialmente por las noches, aunque hay que decir que de forma insuficiente pues sólo llega a unas instituciones.

Nava es el alcalde más vigilado y al que más milagros se le piden (y se le cuelgan), como el del transporte público que no le toca pero que igual contribuye a mejorar.

Muy pronto la altísima demanda lo llevará a ampliar rutas a 10 Universidades más, públicas y privadas por estar concentradas en una misa zona, en beneficio de estudiantes de UNICEQ, CEDVA, Tec de Monterrey, Universidad Marista, UCEM, UVM, ISIMA, UNIQ, Normal del Estado, UNEA y Universidad Central de Querétaro.

SE COMEN LAS UÑAS

A los alcaldes metropolitanos, Enrique Vega en El Marqués, Nava en Querétaro y a Roberto Sosa en Corregidora les afecta el rezago del Instituto Queretano del Transporte en la inacabada modernización del transporte público.

Además del sistema Qrobús, que se concentra en los ejes estructurantes con una empresa única que nomás no entrega resultados eficaces, hay desorden con las llamadas rutas suburbanas que hacen lo que quieren en las calles y con las tarifas sin que el IQT siquiera los regañe, con los taxistas abusivos y sucios de la Terminal de Autobuses, con la no aplicación del taxímetro aunque sea obligatorio y con las aplicaciones digitales Uber, DiDi o similares que son las preferidas de los usuarios, aunque misteriosamente no de los políticos… más lo que se acumule esta semana.

El tema trasporte, junto con la seguridad una de las mayores preocupaciones, sin duda que tiene un rebote popular y por lo tanto electoral rumbo al 2021.

Aunque en lo general la administración estatal tiene buenas calificaciones, y en lo personal Francisco Domínguez se mantiene entre los 5 mejor calificados pese a estar ya en su quinto año de gobierno, al panismo le preocupa la efectividad del IQT de Alejandro López Franco.

APRETANDO TUERCAS

Una salida más se registró esta semana en el gabinete municipal del alcalde Luis Nava, tras la renuncia del panista Gerardo Cuanalo a la Secretaría de Turismos Municipal. Entra al quite un experto del tema, Raúl Parissi Arau.

AGUILERA Y COMPAÑÍA

Uno de los más cercanos colaboradores de José Luis Aguilera en la Secretaría del Trabajo, José Alberto Torres González, fue nombrado ayer por el gobernador como titular de la Secretaría Técnica de Gobierno del Estado, la cual estaba vacante desde que Enrique Vega Carriles se fue a ganar la alcaldía de El Marqués.

José Luis Aguilera Rico no está distanciado del gobierno del estado; todo lo contrario, y mantiene contacto muy estrecho con el secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes Curiel, con quien se le vio muy platicador el viernes en el Centro de Congresos.

POLICÍA DE SAN JUAN

Tras años de trabajar en condiciones precarias, elementos policiacos de San Juan del Río han recibido aumento de sueldo, tal como lo propuso el gobernador del estado, con lo que se esperaría que el desempeño de los policías mejore y se traduzca en mayor seguridad para quienes habitan en este municipio.

De igual forma la flota de patrullas ha aumentado con 11 nuevas unidades, además la video vigilancia va en constante incremento.

Sin embargo, el acelerado crecimiento poblacional de la demarcación hace necesario que las acciones contra la delincuencia sean permanentes. No obstante que el inicio del año va en positivo, aún se requiere mayor seguridad y vigilancia en colonias y comunidades alejadas.

OXÍGENO A LA IP

Francisco Domínguez llevó un auténtico “tanque de oxígeno” a los constructores locales con su anuncio de que este año el Estado ejercerá 8 mil millones de pesos en obras públicas en los 18 municipios.

Atorados en pleno “bache” por la falta de obra federal y estancamiento económico con la 4T, ahora irán con los alcaldes en busca de contratos.

Ojalá que los presidentes municipales sean sabios y prudentes, pero sobre todo honestos (¿será mucho pedir?) y no le den de pellizcos a esa bolsa.

PROPUESTAS

Serán 2 los grandes proyectos de infraestructura que impulsarán “poderosos” empresarios queretanos ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, obvio con el visto bueno de Pancho Domínguez, para los ámbitos del agua y la movilidad.

Se descarta el proyecto de construir un metro en Querétaro, pues los costos están elevadísimos ¿pero un monorriel sería la opción?

TERAPIA A CACHETADAS

Llegó Paul Ospital a la dirigencia estatal del PRI y se encontró incluso con más reclamos que los que recibía Juan José Ruiz, pues el relevo reavivó la pertenencia y activó a quienes ya les valía muy poco su partido.

Hay quejas de que la invitación a la toma de protesta de Ospital se emitió apenas unos minutos después de su registro, en un proceso muy cuestionado, en parte por los ardores del ex dirigente Ruiz y sus tristemente célebres asesores Juan Carlos Arreguín y Miguel Díez.

En la cita a diversos seccionales se les pidió el apoyo con dos camiones para "brindar el servicio de transporte" y aunque originalmente se planeó poner pancartas de cada uno de los 18 municipios, el único municipio presente de verdad fue el Marqués y colocó una lona en apoyo a Alejandro "Amlito” Moreno.

Nos platican que había otra lona, pero que la bajaron de última hora porque decía "El Marqués con Hospital", y eso sí calentó.

CRUCIGRAMA QUERÉTARO

Aunque la bandera de Paul Ospital es y será negarse desde ahora a las alianzas en el 2021, pues creen, asómbrese, que el antiguo “partidazo” aún les da para ganar la gubernatura, la verdad es que durante un año me medirán bien “el agua a los camotes” y podrían, por pura supervivencia política, aceptar candidaturas comunes. Con Morena, claro, pero capaz que hasta con el PAN. El caso Querétaro en el 2021 es un trabuco de variantes y se resolverá casi como un crucigrama, con infinidad de coincidencias y circunstancias.

Falta mucho aún.

¿Y LA CATEDRAL?

Con el nombramiento como Arzobispo de la Diócesis de Durango de Don Faustino Armendáriz, hoy nadie sabe qué pasará con la construcción de la catedral en la zona centro sur de la capital queretana, proyecto del cual ya se tiene ganador del diseño arquitectónico.

Fuentes allegadas a la Diócesis aseguran que con el cambio de Monseñor el proyecto se fue también, pues la verdad no se ve quién lo pueda empujar ahora.