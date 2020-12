Medio Siglo

* Capital, 5 premios

* “Rebote” en San Juan

* PRI con María Alemán

Tras los sorpresivos y holgados triunfos en Hidalgo y Coahuila este año, el PRI nacional de Alejandro “Alito” Moreno parece tener entre sus prioridades 2021 lograr un resurgimiento en Querétaro, especialmente la lucha por la alcaldía capitalina, donde ya tiene una candidata clara: María Alemán.

Rubén Moreira, el operador que más triunfos ha dado al tricolor pese a la crisis en que cayó ese partido en 2015 y en 2018, así lo confirmó en su visita del viernes cuando se presentó ante varios sectores y grupos priístas de Querétaro junto con el líder estatal Paul Ospital, el municipal Marco Álvarez Malo y la virtual abanderada y actual diputada federal.

Aunque la capital es gobernada por el PAN, el coahuilense se aventuró a pronosticar un triunfo del tricolor basado en un perfil “sobresaliente” como el de Alemán, a quien calificó como “mujer trabajadora y comprometida”.

Otras 2 visitas señalan a Querétaro como prioridad del CEN del PRI: la de hoy de Carlos Iriarte, quien ha sido nombrado por “Alito” Moreno como responsable de la estrategia nacional, y la de Ricardo Aguilar, secretario de Organización, el viernes 11.

CHUCHO SE VA

Y mientras las juventudes se enfrascan en sacar al PRI de la barranca, o cuando menos intentarlo, “históricos” como Jesús Rodríguez, quien fue de todo con el apoyo de ese partido, renuncian a su militancia de décadas para buscar la postulación en Redes Sociales Progresistas.

Como aquí se pronosticó, la condición que le puso RSP a “Chucho” de dejar al PRI para poder competir tuvo efecto inmediato y el ex alcalde, ex secretario de Gobierno y ex diputado se fue del partido que tanto decía amar.

ALVARADO, TAMBIÉN

Tras la salida de Rodríguez vino el anuncio de que el abogado Norberto Alvarado también renunciaba a su militancia de varias décadas en el PRI para irse a RSP.

Alvarado coordinará la estrategia electoral del nuevo partido con la principal encomienda de ratificar el registro y tomará la primera posición plurinominal para el Congreso local.

AL TORITO

Si Andrés Manuel López Obrador visitara Querétaro, pondría en aprietos a las autoridades locales. Y no por sus “mañaneras” ni sus pleitos con los “conservadores”, sino porque alguien tendría que arrestar 36 horas al presidente de la República, o cuando menos multarlo hasta con 26 mil pesos, por no usar el cubrebocas y ser omiso de las medidas de prevención en lugares públicos.

Así lo ordena la reglamentación municipal en vigor desde la semana pasada en la capital.

Cosas locas de la contingencia sanitaria y de un país cuyo presidente es el más conocido promotor del desorden.

DESCONECTADA

Uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador es el de las Universidades Para el Bienestar Benito Juárez, pero no tienen forma de contacto para el público en general ni para los alumnos.

Su página de internet no ofrece email ni teléfonos de contacto. Y si alguien quiere dialogar con personal de la rectoría debe viajar a Pátzcuaro, Michoacán. Hay alumnos que así lo han hecho, pero ni ahí saben darles información. Un proyecto que desde el principio inició con muchas carencias.

REAJUSTES EN SAN JUAN

La llegada de Ángel Rangel Nieves a la policía de San Juan del Río tuvo inicialmente un efecto benéfico porque llegó a poner orden, pero recientemente se padeció una recaída y ahora con la salida del “Sheriff” el municipio enfrenta de nuevo una crisis en inseguridad.

En las últimas semanas se han incrementado los hechos delictivos, sobre todo los robos a negocios. Son cada día más los atracos en los que delincuentes hacen uso de cualquier técnica para saquear, no les importa realizar boquetes, destruir puertas o ventanas.

Lo grave es la apatía, pues pese a las denuncias de los afectados hay oídos sordos a sus peticiones de mayor vigilancia. Gran reto tendrá que enfrentar el nuevo secretario de seguridad.

PREMIAN A LA CAPITAL

A los Reed Latino Awards se les llama los “Oscar” de la comunicación política y gubernamental, son un reconocimiento a las mejores formas de conectar con los ciudadanos y electores.

Políticos, partidos, comunicadores y consultores de toda América Latina se los disputan con mucho talento y rudeza: Por eso es de reconocer que el Municipio de Querétaro que preside Luis Nava haya obtenido 5 Reed Latino Awards.

Destacan un par de ellos: el premio al Mejor Spot Gubernamental en Redes Sociales, denominado #Resistamos, y el premio en la categoría de Mejor Sport Gubernamental de Menos de 60”, por el del Transporte Escolar de Querétaro.

Ambos galardones son para la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Querétaro, que encabeza Dante Aguilar.