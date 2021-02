Medio Siglo

*Pie de la cuesta, urgente

*Más apoyos en la capital

*Vacunación federal

El operativo para la vacunación anti Covid-19, que hoy supuestamente inicia, será responsabilidad del Gobierno federal que ha mostrado bastante recelo hacia las autoridades locales de todas las entidades del país.

Las secretarías de la Defensa Nacional y del Bienestar tienen controlado el operativo, no obstante que también participará personal estatal de la Secretaría de Salud.

El operativo Correcaminos involucra principalmente a personal militar y a los llamados Servidores de la Nación, ese “ejército” social creado por la 4T que ahora hasta en la vacunación contra el coronavirus tendrá intervención obligada.

EL SELLO DE LA CASA

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, demostró ser lo mismo que su antecesora, a la que tanto criticaba, Yeidckol Polevnsky, y seguir el ejemplo presidencial de denostar “con todo respeto” al mismo tiempo que piden el “respeto” que ellos no tienen.

El caso reciente fue el audio filtrado presuntamente por Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena, donde se escucha el enojo de Delgado por las protestas contra la designación de Celia Maya García como candidata a gobernadora, pero también llama “hampón” y otros calificativos más al actual mandatario estatal.

Tuvo que regresar Delgado a Querétaro, obligado los líos de su partido, y justificó sus maltratos con un intento de chistorete: dijo que en las reuniones de su partido “nos llevamos pesado”.

Pero las risas estallaron cuando el dirigente intentó hablar en serio: “Vamos a tener una campaña respetuosa en el estado, de propuestas, pero también vamos a decir la verdad. Aquí no queremos ser ofensivos para nadie”.

DIVISIÓN

Y mientras Delgado se hace bolas, las disputas por las candidaturas en Morena se agudizan. Uno de los focos de alerta se llama Arturo Maximiliano García, precandidato a la presidencia municipal de Querétaro y quien es rechazado por una parte de la militancia debido a su fuerte olor a panismo. No obstante el repudio, el ex panista parece tener contentos a los dirigentes que intentan marginar a Paloma Arce, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso estatal, y queda en la lucha solo el ex priista Juan José Jiménez.

DEBUT

Sorprendió Raquel Ruiz de Santiago, candidata del PRD a la gubernatura, comunicando de forma efectiva en este mes de precampaña y marcando la agenda electoral con dos de sus temas: el primero de coyuntura, pero de responsabilidad social, por el escenario C que se vivía en Querétaro, cancelando los eventos públicos para evitar contagios y, segundo, el anuncio de que el PRD gastará como máximo el 10 por ciento del presupuesto autorizado.

CAMACHOS

Andan de estreno los dos mayores organismos empresariales en Querétaro y ambos con la figura de candidato de unidad.

En diciembre llegó Jorge Camacho a Coparmex, pero formalizará su dirigencia el próximo 4 de marzo con la toma de compromiso correspondiente y presidiendo la Asamblea Anual de forma virtual.

En Canaco llegó otro Camacho, Fabián Camacho Arredondo, con quien se tiene un cambio generacional en la presidencia. Dicen que viene a innovar y darle un nuevo aire a la cámara más antigua de Querétaro, nada más 118 años.

MÁS APOYO

El gobierno municipal de Querétaro aprobó más apoyos para las personas afectadas por el Covid-19, pues además de lanzar una segunda convocatoria para el programa de ocupación temporal a quienes no habían conseguido empleo, proyecta ahora hacer entrega de un tanque de oxígeno y concentrador a quienes lo requieran, luego del problema de escasez que actualmente se registra.

Además de ello, esta semana se aprobó el programa de apoyo en el refrendo de licencia de funcionamiento 2021 y servicio para la recolección de basura, para los establecimientos con actividad de restaurantes, bares, cantinas y similares, centros nocturnos, discotecas, hoteles, moteles, y al cual se sumó de última hora a los salones de fiestas, gimnasios, teatros y estancias infantiles.

Luis Nava Guerrero ha sido especialmente intenso en otorgar apoyos municipales para la salud y la reactivación económica en la pandemia de Covid-19.

CON ELLAS…

Ahí mismo, en Querétaro, el programa "Con ellas, hacemos la diferencia" se ha vuelto estelar y ahora aparecerá hasta en los empaques de leche, que ya deben estar circulando en las tiendas.

UN GRAN PENDIENTE

Este fin de semana deberá haber concluido el proceso de semaforización de la polémica avenida de Pie de la Cuesta, tras la obra de rehabilitación realizada por el gobierno municipal de Querétaro -que tantas críticas ha recibido-, además del proceso de señalización; lo que sí tardará un poco más es el trabajo de comunicación y socialización de la obra para el uso correcto de las vueltas indirectas.

Esta obra que ha causado tanta inconformidad es una de las urgencias del alcalde Luis Nava, que plantea dejarlo corregido antes de irse de licencia en busca de la reelección.

ANSIOSO

El diputado federal Jorge Luis Montes Nieves sigue dando de qué hablar. Y no por su trabajo, sino por ser sancionado por mal uso de recursos públicos.

Para colmo, en su intento de presumir como propios los trabajos eternos del Gobierno federal en la autopista México-Querétaro, también fracasó.

Ha querido ser vocero de los detalles de la obra, pero ni a los tiempos de desarrollo le atina y los aplazamientos son constantes; peor aún, hasta demoliciones de importantes tramos han tenido que realizar.

No da una, pero él insiste en buscar la reelección.