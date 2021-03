Medio Siglo

*Celia resucita a varios

*Nava no se engancha

*La Iglesia en otra crisis

Las afectaciones por el Covid-19 arrasan con sectores económicos completos, tan sólo en Querétaro el Gobierno calcula que son más de 32 mil los empleos formales perdidos más otro tanto, por lo menos, de informales.

Y sí entre los daños contamos algo tan terrenal como los restaurantes, hoteles, centros nocturnos y valets parking que ya no pudieron abrir por culpa de la pandemia, entre los afectados también hay que contar a las iglesias, así en plural y no solo a la católica, que ahora en tiempos de miedo e incertidumbre tal vez sean más demandadas pero cada dia que pasa más pobres que nunca.

La industria de la fe, y no hablamos de los notarios públicos, está como todo lo demás en el país: en crisis, pues con el cierre de parroquias la recolección de limosnas está por los suelos.

Apenas un 25% de lo que se recibía en tiempos que no había Covid, confesó el vicario de la Diócesis, Martín Lara Becerril.

El padre espera no llegar a la inopia como en otras entidades, donde algunos párrocos han comenzado a salir a vender tamales para sobrevivir.

También lamenta que a eso se sume que desertan 9 de cada 10 seminaristas, luego de haber terminado una carrera pagada con recursos de las limosnas.

TENTACIONES

Aunque no puede hacer campaña ni pronunciamientos políticos, vaya que puede irse a echar taco al mercado del Tepetate el alcalde con licencia Luis Nava Guerrero. Por ahí se le vio acompañado por su esposa Anahí, degustando las delicias de “Los Primos”.

En pleno periodo de intercampaña, que deja muy poco margen de acción, Nava no se ha enganchado ni con las reflexiones de la priista María Alemán, que hoy ve a Querétaro como la ciudad con mayor rezago del país cuando hace muy poco la veía como la de mayor progreso, ni con los aspirantes de la “chiquillada”.

Ya vendrán las campañas.

INCLUSIÓN

Por cierto que en su cuarto de guerra por la alcaldía capitalina, Nava le da lugar a jóvenes de reciente ingreso al panismo y a aquellos de larga militancia y trayectoria. No deja cabo suelto.

NO ENTIENDE

Marcos Aguilar Vega no se resigna a la inacción, pese a los varios reveses que le han puesto con el encarcelamiento de sus colaboradores más cercanos. Ya no ataca a los de su casa, el PAN, como acostumbraba, pero ahora les puso el ojo a los del PRI.

Así fue durante el registro de Abigail Arredondo en el IEEQ como pre candidata a gobernadora, pues apareció uno de sus enviados haciéndose pasar por “reportero” para reventar el evento y acusar a la priista de adelantar campaña.

El propio presidente del IEEQ, Gerardo Romero, tuvo que atajar los cuestionamientos para dejar claro que no, que la ceremonia de registro no se considera campaña.

RESUCITAN

Para el registro de Celia Maya como precandidata de Morena a gobernadora en el IEEQ se aparecieron varios políticos como la exdirigente estatal del Partido del Trabajo, Gabriela Moreno, otro que anda muy movido con Morena es el ex priista Héctor Magaña y el “comodín” ex priista, ex “independiente” y ex todo Gustavo Buenrostro.





“SHARK TANK”

El municipio de Querétaro gestionó la llegada del programa Experiencia Universitaria Shark Tank para exponer ante inversionistas los proyectos empresariales locales.

El reto que toman los participantes es convencerlos para que inviertan en la propuesta emprendedora y que ésta se desarrolle con verdaderas expectativas de crecimiento y éxito.

La idea es impulsar el emprendimiento universitario de estudiantes del último año de licenciatura y maestría, con residencia en el municipio de Querétaro, mediante un programa reconocido a nivel mundial y único en su tipo con un importante impacto mediático.

A los proyectos se les apoyará en la creación de su marca y de identidad corporativa o diseño, en trámite de patentes, derechos de autor, acta constitutiva, becas de incubación, en diplomado de habilidades gerenciales o en espacios de coworking.

Además, cuentan con la posibilidad de ser apoyados con financiamiento.

Por su parte, los inversionistas participantes pueden asociarse en cualquiera de los proyectos y poner capital en cualquier proyecto de su agrado sin que necesariamente sea finalista.

FUERZA EMPRENDEDORA

Pocos gobiernos respaldan realmente en la práctica a los emprendedores en estos difíciles tiempos de pandemia.

De hecho, el esfuerzo municipal de la capital queretana es el primero que se hace con una iniciativa así en todo México.

El camino está marcado para emprendedores de la ciudad de Querétaro.

NOMBRAMIENTO

Más que contento anda el dirigente de los restauranteros queretanos, Octavio Mata, pues fue designado vicepresidente de Turismo de la Canirac nacional y además vicepresidente de la zona Bajío.

Ya tiene en agenda una propuesta ambiciosa de impulso gastronómico para los pueblos mágicos, que no reciben apoyo federal desde hace años.