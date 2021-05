Medio Siglo

*“Lupe”, abandonado

*María, sin memoria

*PRI cerca de Morena

A 14 meses de pandemia, dos certezas marcan el paso de Querétaro: la primera, el proceso electoral sin sobresaltos de campaña, con el panista Mauricio Kuri siempre en la punta de las preferencias, el partido Morena estigmatizado por las malas decisiones y los pleitos internos y con el PRI pisándole los talones para volver a ser la segunda fuerza.

La segunda, el indicador económico, tras un desplome de 9.5% del PIB estatal durante 2020, de que Querétaro está muy cerca de ser la primera entidad en recuperar los empleos que tenía antes de la crisis sanitaria.

Con datos del IMSS, el pasado mes de abril se registraron 614 mil 757 trabajadores asegurados en Querétaro, 3 mil 656 empleos más respecto al mes previo y ya muy cerca de los que había en febrero de 2020, previo a la pandemia, que eran 615 mil 585 asegurados.

DESASTRE ANUNCIADO

Víctima de sus propios boicots y del abandono de la dirigencia nacional, el partido Morena podría caer en todo el estado de Querétaro como en ninguna otra entidad en la elección del 6 de junio.

A Celia Maya el CEN la ha dejado sola en su búsqueda de la gubernatura, le aplicaron la austeridad a rajatabla y le escatiman apoyo político: la única vez que vino en campaña el dirigente nacional Mario Delgado lo hizo a escondidas, de noche y más para apoyar el nombramiento de Mauricio Ruiz Olaes que a la candidata.

En 2018, el mejor momento del partido de la 4T, con todo y el “efecto AMLO” solo le alcanzó en Querétaro para ganar la alcaldía de Ezequiel Montes. Ahora, sin el presidente en las boletas, con decenas de impugnaciones, con candidatos impopulares o externos y el abandono de la dirigencia nacional, Querétaro podría ser el mayor desastre de Morena y el PRI la sorpresa de regresar al segundo lugar.

“LUPE”, ABANDONADO

Y hay varios ejemplos:

Al ex panista Guadalupe García, candidato de Morena a alcalde de El Marqués y que ha sido señalado por agredir a mujeres, también hace rato que lo han dejado solo, pero ahí sí debido a su campaña agresiva, su conocida misoginia y el hueco discurso.

El mismo ex priista y ex perredista Gabriel Olvera “El Gavilán”, uno de sus mayores aliados, le advirtió que deje las ocurrencias y asuma seriamente la candidatura, pero como no hubo respuesta y como la derrota pinta para ser de escándalo, ya se fue a sumar fuerzas con Lupita Cárdenas, del PRI, aunque sin dejar de impulsar a Jazmín Olvera para una diputación por Morena.

OTRA…

En San Juan del Río hasta el PAN hasta tenía miedo de la competitividad de Morena… hasta que designó a Rosa María Ríos. A la esposa del empresario y eterno aspirante Armando Sinecio Leyva no hay forma de hacerla entrar en política y para muestra ahí está que dejó plantados a los participantes de la contienda electoral, pero principalmente a los seguidores de su partido, al preferir no presentarse en el diálogo que organizó el IEEQ la semana pasada.

Además, con su esposo al mando de la campaña y de las propuestas de gobierno, para horror de las feministas de la 4T la señora ya se presenta en los eventos como “Rosi Sinecio”.

NICHO VERDE

La candidata a la gubernatura por el Partido Verde, Katia Resendiz Jaime, propuso que los nuevos desarrollos habitacionales que se construyan en Querétaro deberán de contar por ley con una área destinada para mascotas, los parques para perros.

Es una propuesta que encontrará mucha clientela electoral, considerando que 7 de cada 10 hogares cuentan con una mascota.

OBLIGADA

El pleito entre las candidatas a la alcaldía de Querétaro María Alemán, del PRI, y Vanesa Garfias, del PRD, metió tensión en el debate organizado por la UAQ cuando esta última insistió en cuestionar a la priista por qué seguía cobrando como diputada federal aun siendo candidata.

Más obligada que alegre, María respondió que su sueldo como legisladora durante la campaña será donado a la fundación Corazones Mágicos, que apoya a víctimas de abuso sexual infantil.

¿REMEMBER?

María Alemán también quiso utilizar el feminicidio de la colonia Peñuelas, asegurando que las cámaras de videovigilancia no funcionan, pero fue debido a estas cámaras que se detuvo al presunto responsable y hoy está tras las rejas.

Lo mismo hizo con las lluvias de la semana pasada, que subió como bandera para evidenciar el “desastre” que a sus ojos tiene Querétaro, pero cuando fue regidora con Roberto Loyola solo veía calidad de vida y progreso. Tantita memoria.

OCURRENCIAS

Cámaras empresariales y colegios de profesionistas se quejan de que, en la hechura de sus “grandes” proyectos para temas como la movilidad, los candidatos a la gubernatura los han desairado.

Pero dicen que, más grave que el desaire, es que con tal de tener ofertas en todos los temas las candidatas y candidatos terminan presentando “meras ocurrencias” sin sustento técnico y, mucho menos, viabilidad financiera.