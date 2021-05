Medio Siglo

*Colón será muy reñido

*Alemán en desplome

*CEA, condicionada





Llega una fecha clave del conflicto por un pozo de agua en el Barrio IV de Santiago Mexquititlán, Amealco, y que en plena contienda electoral fue pretexto de la toma de las oficinas de la Comisión Estatal de Aguas por varios días y el bloqueo de Avenida 5 de Febrero en la capital del estado, pero también de la retención bajo amenazas de muerte del vocal ejecutivo Enrique Abedrop cuando asistió al pozo a atender el reclamo.

El pozo abastece a casi 16 mil habitantes de Santiago Mexquititlán y a otras 22 comunidades y fue tomado desde el 31 de marzo por un grupo que asegura que le pertenece al pueblo y exige a la autoridad que se los entregue, argumentando, entre otras cosas, la escasez de agua en esa localidad.

Desde el año 2000 el pozo es administrado por la CEA, organismo que en 21 años ha construido infraestructura para suministrar y garantizar el agua potable a toda la zona.

También para asegurar el suministro de agua a todo Amealco y en específico a Santiago Mexquititlán, la CEA ha realizado acciones como la operación de un nuevo pozo, el Amealco III, y la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable con 2,160 metros de tubería en los Barrios I y IV; además, puso en servicio una nueva pipa exclusiva para apoyar el abastecimiento del municipio.

POLITIZADO

Este reclamo de agua toma dimensión política en plena recta final de las campañas electorales y la decisión no es sólo tema técnico: están los episodios violentos y las amenazas, pero también el previsible nuevo bloqueo de calles para presionar.

Además, la obligación jurídica de garantizar la operación futura del pozo y de la red de distribución, el pago de insumos elementales como la electricidad, que la CFE no regala, y el derecho de miles de personas, sean indígena o no, del Barrio IV o no, del acceso al agua.

Es un auténtico nudo ciego político que condiciona la responsabilidad técnica, operativa y financiera que tiene la CEA.

SIGUEN COBRANDO

Elvia Montes, exalcaldesa de Ezequiel Montes, el único municipio gobernado por Morena y donde el partido de la 4T no puso ni siquiera candidato, hizo el reto a todos los candidatos para que pidan licencia a sus cargos y no cobren sueldo en campaña.

La empresaria dijo que esas prácticas ofenden al ciudadano y así le tiró piedras a varios y varias, como en la capital la priísta María Alemán o las panistas Dulce Ventura y Daniela Salgado que pese a tener garantizada una chamba, ganen o pierdan, hacen campaña “todo incluido”.

MANCUERNA

Cuestionado sobre el trabajo del candidato Luis Nava por la alcaldía de Querétaro, Mauricio Kuri respondió que “chamba mata grilla” y que será un presidente municipal con el que hará alianza.

Nava le regresó la cortesía y afirmó que Acción Nacional tiene al próximo gobernador de Querétaro, quien ha hecho las mejores propuestas y la mejor campaña y será su mancuerna.

¿PRIMERO LOS POBRES?

Inesperada notificación de multa le llegó a Arturo Maximiliano García por parte del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) debido a actos anticipados de campaña por sus espectaculares que le costaron “Pesos y Centavos” al Notario morenista: poco más de 44 mil pesos de sanción que bien pudo usar en pagar a los brigadistas que le reclaman falta de pago.

DE CAPA CAÍDA

De María Alemán se esperaba una campaña competitiva por la capital, cuando menos que le diera batalla a Arturo Maximiliano por el segundo lugar de la contienda y no como sucedió: aunque el abanderado de Morena llegó a última hora debido a pleitos en su partido, ni 2 días tardó en ponerse sobre la del PRI y hoy hasta presume ser el líder, con encuestas de dudosa procedencia.

Para colmo, en el debate de la UAQ María Alemán se encomendó más al lucimiento físico que a sacar provecho de su excelente oratoria y salió de ahí como perdedora.

A una semana de ese fracaso, y víctima también de la crisis de marca, la priista no batallará para conseguir la regiduría “pluri” y de paso becar en el cabildo a su coordinador de campaña, Marco Álvarez Malo, pero nada que ver con su proyección de ser triunfadora.

SAN JUAN

En San Juan del Río el priista Gustavo Nieto pasó el examen de la asociación Sin Etiquetas, colectivo que apoya la diversidad sexual, con quienes se comprometió a que en su gobierno tendrán un lugar privilegiado. También en un encuentro con la chaviza local, anunció que creará la Secretaría de la Juventud y les anunció una propuesta de dar becas de 1,800 pesos.

COLÓN

En el municipio de Colón el panorama para los candidatos a la presidencia municipal no pinta bien: mientras que los partidos de siempre tienen como representantes a políticos no bien vistos y con varias demandas encima, los partidos “nuevos” o el candidato independiente no ven cómo convencer a la gente.

Colón es de los municipios con más comunidades, con 53, y cada una tiene a su menos peor, por lo que será de las elecciones reñidas tras un trienio marcado por los escándalos del hoy encarcelado Alejandro Ochoa.