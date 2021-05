Medio Siglo

*“Juanita” en E. Montes

*Badillo, pelea en SJR

*Terminan las campañas

Agoniza el periodo de campañas electorales con un saldo inesperado: hasta ahora la guerra sucia no ha manchado la contienda y los actores no se han desbocado en insultos e injurias.

Tras 60 días en lluvia de propuestas, algunas poco viables, otras meras ocurrencias y las pocas que, si bien resultan necesarias, tendrán que pasar la prueba de caber en la estrechez financiera que marcará el inicio del próximo sexenio a causa del parón económico por Covid-19.

Concluyen unas campañas muy distintas marcadas por la pandemia, pero también por la abundancia de candidatos a la gubernatura y a las alcaldías más protagónicas. En fin que el reto mayor de Querétaro está por verse y se llama abstencionismo.

CANTIDAD NO ES CALIDAD

En la lucha por la alcaldía de Querétaro, entre 10 candidatos, quedó claro que la abundancia de ofertas no es garantía de mayor calidad de la contienda o de generar una mayor participación.

De los 7 varones y 3 mujeres que desean ocupar la Presidencia Municipal, solo 3 figuran realmente en competencia y los 7 restantes, ni sumados todos, alcanzan un apartado en las encuestas.

Entre ese montón de ilustres desconocidos para el electorado están los ex priistas Jesús Llamas y Carlos Rentería o la ex panista y ex ecologista Teresa Calzada, que ni teniendo varias décadas dedicados a la grilla han logrado conocimiento, mucho menos arrastre.

ÚLTIMO ROUND

En el último debate entre las y los candidatos a la Presidencia Municipal de Querétaro, de nuevo hubo propuestas pero también harto reproche:

María Alemán, del PRI, el morenista Arturo Maximiliano García y Walter López, del PT, se lanzaron contra el puntero, Luis Nava, mientras que la candidata del PRD, Vanesa Garfias, y el del PES, Charly Maya, insistieron en atacar a la priísta.

Luis Nava les contestó, al señalar que el PRI canceló el tren México-Querétaro por corrupción, mientras que a Morena se le caen los puentes; acusó que Arturo Maximiliano no hizo nada cuando dirigió el IMPLAN y ahora pretende una planeación a largo plazo.

María Alemán, desdibujada en el primer debate y con una campaña que nunca prendió, en este encuentro jugó su última carta lanzándose contra Luis Nava, pero cuando el panista no le dio acuse de recibo se puso a gritar pidiendo el voto de las demás fuerzas en su favor.

Del siempre elocuente Arturo Maximiliano García se esperaba mucho más en el debate. Los de Morena ansiaban escucharlo “entrón” y que quemara sus últimos cartuchos en los diálogos del IEEQ, pero fue lo contrario: se vio tibio, parco en sus réplicas y nunca asumió con ambición su papel de candidato retador.

“JUANITA”

En Ezequiel Montes el principal reclamo a la candidata priista, Lucy Quintanar, es que ella heredó la postulación que originalmente era de su esposo, a quien el partido bajó por paridad de género, pero además para pagarle el desplazamiento lo pusieron en la primera plurinominal de la fórmula para regidor.

No hay forma de que ese matrimonio pierda.

ESTALLÓ

Ricardo Badillo, el candidato a la alcaldía de San Juan del Río por Fuerza por México, perdió la calma en una rueda de prensa a la que él mismo convocó y terminó en acalorada discusión con periodistas. Demostró que como político es un excelente astrónomo.

Alguien le hizo creer al empresario que reventando sus propias presentaciones iba a reponerse de los recientes fracasos en sus intentos por figurar, primero en Morena y ahora en FxM. Se quedó solo en un ridículo que no se olvidará.

¡OBSERVATORIO YA!

Ya hay fecha y será el próximo 12 de junio que se llevará a cabo la inauguración del Observatorio astronómico Giordano Bruno en Bernal, un proyecto que tiene como principal impulsor a Edgardo Cabrera.

Por fin se logrará concretar un proyecto que vendrá a favorecer la astronomía y al mismo tiempo a convertirse en un elemento más para sumar en esta carrera de reactivación del turismo.

ADEUDO

De morosos andan los coordinadores de Morena, sobre todo en San Juan del Río y Tequisquiapan, porque no les han querido pagar a los brigadistas que contrataron para levantar encuestas casa por casa, total que nadie se quiere hacer responsable de la falta de pago. Incluso la candidata Celia Maya, cuando se le preguntó del tema, le echó la pelotita al senador Gilberto Herrera; lo cierto es que mucha gente confió en tener un ingreso de 4 mil pesos por tres meses y hasta la fecha nada han obtenido.