Medio Siglo

Murguía, indispensable

Antonio Rangel, seguro

El Querétaro anti 4T





Una vez reflejadas en las urnas aquellas encuestas que marcan a Querétaro como el estado del país con más rechazo a Andrés Manuel López Obrador, la entidad requerirá de los mejores oficios políticos y de mucha prudencia para no concentrar el repudio, ni el castigo, del Gobierno federal los próximos 3 años.

Con su triunfo aplastante de 31 puntos de ventaja, Mauricio Kuri consolidó un liderazgo opositor que en los hechos tenía desde sus tiempos de coordinador del PAN en el Senado, pero que nunca como el 6 de junio fue tan visible y rotundo.

El cómo ganó el PAN en Querétaro, con un mensaje de rechazo a la 4T solo comparable con el castigo de los electores de la CDMX a ese movimiento, vaya que sí importa en el camino para el decisivo 2024 que ya comenzó desde el lunes pasado. Podría convertirse en un estigma político.





GABINETE

Precisamente entre los mejores oficios políticos que requerirá el gobernador Mauricio Kuri está la experimentada senadora y su cercana colaboradora Guadalupe Murguía, que además ya ocupó la Secretaría de Gobierno en los tiempos de Ignacio Loyola Vera. Pinta para volver a ese cargo.





POLICÍAS

En los cargos de Seguridad Pública ya hay quinielas que apuntan a que serán externos, y no alguien ligado a la hermandad de Juan Martín y Juan Marcos Granados, los que lleguen a mantener la relativa tranquilidad que caracteriza a Querétaro. ¿Será?





SEÑALES

El relevo de última hora de Antonio Rangel por José Luis Báez en la lista de plurinominales de diputados federales del PAN fue la confirmación de que el más adelantado del grupo liderado por Ricardo Anaya tiene garantizado un espacio relevante en el próximo gabinete panista. Apúntenlo.





VALIENTE

La derrota es lo de menos, entre todos los resultados negativos que generó en su campaña a la gubernatura la priista Abigail Arredondo.

Siempre bajo las órdenes del exgobernador José Calzada, no tuvo una sola propuesta concreta y, dedicada a declamar generalidades, basó su lucha en destruir y en inventar enemigos dentro y fuera de su partido, al que dejó con la peor fotografía electoral de toda su historia y con una interlocución política dañada.

Ahora el paquete de la reconstrucción lo tiene el dirigente estatal Paul Ospital Carrera, que salvó para sí una de las 3 diputaciones plurinominales locales, los otros suertudos son Graciela Juárez y Juan Guevara, pero no será una labor fácil sin la atención del nuevo gobierno estatal, para el que el PRI dejó de ser necesario, mucho menos una opción como aliado.





HUÉRFANOS

Hablando de desastres priistas, no prosperó ese invento de partido Fuerza por México y decenas de tricolores quedarán huérfanos de padre y madre; peor aun: sin prerrogativas del IEEQ al lograr el registro.

Tal como se pronosticó aquí, más tardó en conocerse el resultado del 6 de junio que el candidato Juan Carlos Martínez, aquel que a todo contestaba “es muy fácil…”, en salir (o huir) del estado, no sin presumir su avión privado. A su paso deja tirados a muchos priistas que le compraron sus calenturas políticas como Erick Osornio, Cristina del Llano, Jesús Llamas y un largo etcétera.





CÓMODOS

Dentro del partido Morena, noqueado el 6 de junio con derrotas en todo el estado, hay actores que se escudan en que no son militantes y en que no pueden hacer nada por la organización. En esas anda el senador Gilberto Herrera Ruiz, quien participó como coordinador de las brigadas, pero no carga con ninguna culpa del fracaso en la reelección de cuando menos las 2 diputaciones federales que le arrebató (y feo) el PAN. Y eso sin contar el boicot a Celia Maya.





VOTO POR VOTO

En Colón se abrieron las urnas para un recuento de votos y determinar quién ganó, ya que la diferencia entre Polo Bárcenas, del PAN, y Manuel Montes, quien no milita pero simpatiza con el PRI, era de apenas 14 votos.

Según el PREP el vencedor era Bárcenas, pero una vez revisado el computo final dio un margen más amplio, pero ahora a favor del candidato priista, con lo que el blanquiazul se resta una victoria y el priismo queretano magnificará el triunfo.





CASILLA POR CASILLA

También en Tolimán se abrieron las urnas. Ahí la diferencia entre los punteros, según el PREP, fue de 81 votos, entre la priista Lupita Alcántara que buscaba la reelección en dicho municipio y Martín Jiménez, quien ya fue presidente municipal y tiene largo historial de partidos políticos con los que ha querido llegar a gobernar, entre ellos el PRI, Convergencia, PVEM, PT y actualmente Morena.

Finalmente el cómputo le dio el gane a Lupita Alcántara y ayer mismo hubo cierre de la carretera 100, tal como se acostumbra en cada lugar del país donde pierde Morena, pero con la sorpresa de que ahora sí participó el senador Gilberto Herrera, ausente en toda la campaña.





SIN PAGO

Primero fueron los brigadistas y ahora los representantes de casilla que apoyaron a Morena quienes denuncian que no les quieren pagar el apoyo prometido. Los inconformes se manifestaron frente a las oficinas de Arturo Maximiliano para que les hiciera efectivo el apoyo acordado de 1,500 pesos y el que se lavó las manos fue el delegado con funciones de presidente, Mauricio Ruiz Olaes, al decir que el partido no lo prometió y que reclamen al que les dio su palabra.