Medio Siglo

“Chacaleados” en SJR

Pancho, a todo vapor

Herrerías, coordinador





Inusual ha sido la recta final de Francisco Domínguez para cerrar su sexenio como gobernador, tan intensa que hasta pareció un año de la mitad de su gestión.

Síntoma de que Pancho no cancela este jueves su carrera política, la semana pasada, a 15 días de dejar el cargo, todavía andaba en la Sierra en gira de trabajo como aquellas “de despedida” que hacían los toreros que no se resignaban al retiro, plaza por plaza recogiendo aplauso por aplauso y gozando el contacto con la gente, para entregar las últimas obras prometidas y cerrar cuentas con las comunidades de allá: “Les cumplí”.

También fue a Tequisquiapan a garantizarles ayuda a las familias afectadas por las inundaciones, para acompañarlos en momentos que otros gobernadores hubieran encargado tal tarea a su gabinete.

Están para el recuerdo el último año de Francisco Garrido, casi ausente de la vida pública como si fuera el séptimo y no el sexto año de su administración, y el de José Calzada quien, con la derrota de su candidato y el PRI a la vista, prefirió dejar la gubernatura para entrar al gabinete de Enrique Peña Nieto y de paso no tener que aguantar el trago amargo de entregar el poder a Pancho Domínguez.

Eso se lo dejó Calzada a Jorge López Portillo.

Inusual también es que en su último año un mandatario, de cualquier estado, tenga números de aprobación como los de Domínguez, que desde su llegada en 2015 se colocó en el “top 5” de las encuestas, trepó hasta el primer lugar varias ocasiones y de ese reducido grupo nunca salió.





PANCHO

Este viernes Francisco Domínguez Servién entregará la gubernatura a Mauricio Kuri González y en automático se pone en sus marcas como uno de los más claros aspirantes a dirigente nacional de su partido, aunque por ahora no sea formalmente aspirante, pero ya dijo que sí la buscará el próximo año.

Además, llegue o no a suceder a Marko Cortés, quien está muy desgastado tras las derrotas del PAN de este año y podría salir en 2022, desde ahora anoten a Pancho para el Senado en 2024.

Si es a través de la lista nacional o por Querétaro, eso ya lo dirán las circunstancias. Pero Pancho, parece, hay para rato.





JOSECHO

Una vez más José González Peñuela, con ese don que ningún otro restaurantero ha logrado igualar para alojar y a veces propiciar en su feudo las reuniones políticas más comentadas, recibió el jueves en “Josecho” a Mauricio Kuri con Pancho Domínguez, José Calzada, Francisco Garrido, Enrique Burgos y Mariano Palacios.

El que va a entrar, el que está por salir y 4 gobernadores anteriores, faltando solo Ignacio Loyola.

Y sólo “Josecho” más los 6 mencionados, Mario Ramírez Retolaza y Rogelio Vega Vázquez Mellado saben cómo terminó esa comida, si hubo pleito de Calzada con Domínguez (o viceversa).

El hermetismo sobre hace suponer que, en efecto, no hubo un final feliz, pero sólo la indiscreción de alguno de los participantes revelará detalles. Hoy, mañana o pasado, pero a alguien se le “saldrá”.

Una pista: a ver si la presencia de exgobernadores en la toma de posesión del viernes es la misma que la asistencia a esa mesa en “Josecho”.





NOMBRAMIENTO

Es un hecho que Carlos Herrerías, uno de los consejeros más leales a Mauricio Kuri y quien no ha sido nominado al gabinete 2021-2027, será desde este viernes el coordinador de asesores.





“CHACALEADOS”

A unos días del cambio de gobierno en San Juan del Río, siguen sin acomodarse las piezas que el alcalde Roberto Cabrera Valencia tendrá en todas las áreas. Son varios los priistas y ex priistas que le brindaron su respaldo en campaña y que ahora lo rondan para acomodar a su gente en áreas de influencia.

La situación no agrada para nada al equipo panista de Cabrera, donde varios ponen boca chueca pero se aguantan y no dicen nada al jefe, en espera de que al final los priistas no lleguen a comerles el mandado.

Hasta ahora son muy pocos los nombres confirmados y eso propicia que los rumores crezcan ¡Y eso que en San Juan eso ni les gusta!





AL BAILE

Se termina el trienio y la Delegación Centro Histórico de la capital no pudo identificar a organizadores de bailes en el jardín Zenea del primer cuadro, donde acusan que hay aglomeraciones pese a la pandemia por Covid-19.

Dice el delegado Salvador Martínez que la gente se queja por el ruido y por el incumplimiento de los protocolos sanitarios, pero ni así se aplica el funcionario municipal. Tan absurda la acusación como escasas las ganas de atender un “problema” de fácil solución.