Medio Siglo

PAN, lucha adelantada

AMLO juega con sillas

Kuri, llamado nacional

Una vez más la reunión republicana en Querétaro para conmemorar el aniversario de la Constitución fue una oportunidad perdida de reunificación y, a falta de concordia, el gesto destacable terminó siendo la insólita distribución de las sillas ordenada por la Presidencia de la República.

Porque ni en el penúltimo año de su gobierno Andrés Manuel López Obrador supera a Santiago Creel, con quien rompió la lógica de todas las conmemoraciones del 5 de febrero mandándolo al final de la línea de honor pese a ser el actual presidente de la Cámara de Diputados.

Con Creel el primer mandatario tiene una cuenta pendiente desde 2006 por lo que él llama el “robo” de la elección federal.

Pero AMLO amplió el insólito gesto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, quien pagó así en el Teatro de la República el haber llegado al cargo en lugar de la plagiaria de tesis, y candidata del presidente, Yasmín Esquivel.

BERRINCHE

La famosa “reunión de la República” terminó marcada por el del juego de las sillas para no sentar a Andrés Manuel López Obrador junto a Creel y la ministra Piña.

Y tras el berrinche también fue sacrificada, cancelada pese a estar en su agenda, la reunión de AMLO con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y su recién electo presidente Salomón Jara.

Las esperadas señales de concordia en el penúltimo año del sexenio no llegaron. Y si algún día se registran, el tiempo será insuficiente.

ALTURA

Nuevamente Mauricio Kuri González dio muestra de oficio político y de ese dominio del mensaje aprendido en la escuela del Senado de la República, donde destacó siendo coordinador de la bancada panista.

El gobernador anfitrión exhortó a blindar la supremacía constitucional y lograr el consenso como medio para la concordia y la armonía social.

Ante la clase política de todo el país, reafirmó su compromiso y recordó el de los mandatarios presentes de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fortalecer el Estado de Derecho.

Claramente para Kuri celebrar la Constitución es, en esencia, respetarla.

RÉCORD EN LA CAPITAL

Serán 538 millones de pesos los que aplique este año el Municipio de Querétaro en obras necesarias para la ciudadanía en las 7 delegaciones.

Más allá de la cifra, que supera por mucho la inversión de otros años, Luis Nava prioriza las acciones que mejoren el primer cuadrante de vida del ciudadano: sus calles, banquetas, la colonia, parques y jardines.

El alcalde hizo el anuncio en compañía de vecinos de la colonia Prados del Mirador, donde se invierten 19 millones de pesos en la renovación de banquetas, guarniciones y drenaje sanitario, así como la instalación de concreto hidráulico.

Nava pidió paciencia por las molestias temporales a causa de la obra, pero habrá -dijo- beneficios permanentes.

¿QUÉ LE PASA A LUPITA…?

Por mucho que el PAN esté en la plenitud del poder estatal, su vida interna es complicada.

Porque la ambición y las envidias ya enseñan los dientes.

La posible candidatura de Guadalupe Murguía a la alcaldía de Querétaro genera jaloneos. Y no es porque ella sea o no la candidata (de hecho, ya pocos la disputan), sino que el tema va más avanzado y es… ¡La coordinación de la campaña!

Que si será el subsecretario Erik Gudiño Torres.

Que “le toca” al secretario de Gobierno municipal, Arturo Molina.

Que será el diputado Enrique Correa Sada.

Que si Gudiño es priista y los panistas no jalan con él.

Que si Molina es el mejor amigo de Lupita.

Que si Correa no tiene buena “aceptación” entre sus correligionarios…

O que el “panchista” Isaac Jiménez podría ser el bueno por ser neutral.

Unos y otros ya se echan mal de ojo y todavía ni siquiera se define si la secretaria de Gobierno va a ser la “corcholata” de Kuri.

REDACCIÓN

Hace una semana, al mencionar la estrategia de postular a las esposas en el municipio de Colón, no quedó claro que la ex diputada Antonieta Puebla falleció hace 2 años por Covid-19.

Su esposo Sócrates Valdez, actual secretario del Ayuntamiento de Huimilpan, es quien está firme en su interés de ser postulado por el Partido Verde y su aliado Morena para la alcaldía pese a su pasado muy priista.

Y en efecto, en busca de esa misma postulación está ex presidiario, ex panista y ex priista Alejandro Ochoa Valencia… él sí a través de su esposa.