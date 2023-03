Medio Siglo

Llega vacuna cubana

Tequis, Feria del Toro

Nava consolida BLOQUE





Muy buenos resultados trajo Luis Nava de su gira de trabajo por California, a donde fue como parte del convoy de municipios convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El alcalde queretano llevaba tarea adelantada en varias materias. Aprovechó para escuchar las experiencias de las empresas en tecnología más relevantes del mundo y les ofreció condiciones favorables para llegar a Querétaro a generar más desarrollo.

A través de BLOQUE, el próximo Centro de Innovación y Tecnología, Nava invitó y logró acuerdos importantes con empresas de la talla de CISCO Systems, la Universidad de Minerva, que es la más disruptiva del planeta, y AlteredVentures.

En sólo cuatro días Luis Nava puso a Querétaro en el mapa y la mente de los expertos en tecnología que serán los próximos inquilinos de los pisos del BLOQUE Queretano.





ALARGA PLAZO

Todo lo contrario de su colega panista de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, el mismo que se colgó de la gira a Colombia para “hermanarse” con la ciudad de Cartagena.

El municipio del semidesierto lleva un año bajo amenaza de huelga por los millonarios adeudos del anterior gobierno del compadre León Bolaño, pero nunca ha estado tan cerca como ahora de paralizar las actividades a causa de la negligente, si no es que indolente e indulgente gestión del alcalde, dedicado más a viajar, inflamar la nómina y a pasearse en restaurantes de la capital.

Porque eso que el alcalde anunció como “solución” de la huelga fue sólo una prórroga al 17 de abril.





REDUCCIÓN DE CARRILES

Está por confirmar el gobernador Mauricio Kuri González la reducción de carriles en 5 de Febrero, de 2 a 1, a partir del 21 de marzo y hasta el 13 de abril, en el tramo de Avenida Zaragoza a Tlacote en ambos sentidos.

Esta decisión obligará el regreso a clases virtuales de alrededor de 50 mil estudiantes de escuelas aledañas a la obra, algunas a partir del 13 de marzo, otras el 21 de marzo.

El anuncio oficial se hará en compañía de autoridades de la Usebeq, Sedeq y SDUOP.





TOÑO REABRE LA FERIA

En su regreso pleno a las actividades turísticas y a la recuperación de la derrama económica, el municipio de Tequisquiapan se anotó un éxito: estuvo a reventar la inauguración de la Feria del Toro en Tequisquiapan con la presentación de Flans y Pandora.

El evento organizado por el presidente municipal Toño Mejía Lira, aunque con detallitos en su organización, servirá para devolver el liderazgo de la actividad turística a esa demarcación.

Por lo pronto está garantizado otro fin de semana a reventar, pues el viernes se presentará Pepe Aguilar en la plaza de toros y habrá corrida.

Entre los detallitos a mejorar está que se había prometido que no existiría zona VIP, pero que al final sí hay zona reservada para la gente "nice", hecho que molestó a una parte del público. Pero en general el regreso de esta feria es visto como un éxito.





APARIENCIAS

¿Se acuerdan cómo era de aguerrido Marcos Aguilar Vega en la oposición? Pues igualito el diputado morenista Christian Orihuela.

Está siguiendo su ejemplo en la legislatura, pues para tener foro, pretexto y notas que presumir en Tequisquiapan cada semana se presenta a una rueda de prensa para anunciar cualquier tipo de iniciativa legislativa.

De trabajo y eficiencia legislativa no habla, pero al final, como hacía el tristemente célebre ex alcalde, podrá decir que hizo algo cada semana.





VACUNA CUBANA

Veremos con interés la respuesta queretana ante la vacuna cubana contra el Covid-19, sin aval de la OMS y que a partir de hoy van a aplicar a los remisos e indecisos.

Las existencias de Abdalá que compró el Gobierno federal son grandes, urge sacarlo y por eso ahora lo van a aplicar de manera general cuando menos se necesita, en época de calor que es cuando los niveles de contagio bajan al mínimo.

Cuando más se necesitó, entre octubre y enero, el argumento para no vacunar fue que, como la gente no había ido cuando los convocaron en el pasado, pues ya no se las aplicarían.





OTRO RELEVO EN LA CAPITAL

Desde el 23 de enero Elda Yolanda Hernández Salcido dejó de ser directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro, cargo que ocupaba desde la administración de Marcos Aguilar. Ahí se mantuvo por su experiencia en temas de igualdad de género, masculinidades y justicia de género.

Al parecer el cambio obedeció a un tema personal de Hernández Salcido, pero no se conocía hasta que la regidora María del Carmen Presa lo comentó en la más reciente sesión de cabildo. Ahora estará al frente del Instituto Janett Aguilar Mercado.