Medio Siglo

¿Armando con Lupita?

Las fichas de Pancho

Nava, aliado de jóvenes





El ex gobernador Francisco Domínguez no rompe la marcada distancia de los juegos del poder, pero ya puso a cuando menos 3 de sus fichas en la carrera por las candidaturas panistas del 2024.

La estrategia parece ideada para marcar diferencia con los “kuristas” y hacerse valer como un grupo aparte dentro del PAN queretano con merecimientos de sentarse a negociar espacios.

Para la alcaldía de Querétaro, que ven como parte de sus dominios, los “panchistas” levantan la mano con la diputada federal Paulina Aguado, ahora inusualmente participativa.

Para Corregidora la apuesta del grupo es el regidor Germán Borja Garduño, ex subsecretario en Sedesu.

Y para el Senado, una vez que lo bajaron de la contienda por la capital del estado, se ha convertido en competidor el actual secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes.

Todos jóvenes, pero todos probados ya en las lides ejecutivas y en la lealtad necesaria durante el sexenio de Pancho Domínguez: Paulina Aguado es ex secretaria municipal y estatal de Cultura, Borja la ex mano derecha de Marco del Prete en Sedesu y Dorantes ex secretario particular y ex coordinador en el Congreso.





BORJA DARÁ PELEA

Hijo del ex presidente municipal del mismo nombre, Germán Borja prepara una lucha en solitario para colarse a la lista de aspirantes a la alcaldía de Corregidora, donde actualmente es regidor.

El joven Borja es economista con maestría en administración pública y tuvo un paso sólido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el sexenio pasado. Fue uno de los pilares en la promoción de inversiones en el estado y operador de algunas giras internacionales de Francisco Domínguez, quien lo envió como regidor para dejarlo en tercera base hacia el 2024.

Se suma a la lista de aspirantes encabezada siempre por el experimentado y empoderado Josué “Chepe” Guerrero y en la que también están Rafael Montoya y la diputada Erika Díaz.





CUMBRE COSMOS

El Congreso Internacional Cosmos superó las expectativas. Durante 2 días logró reunir a más de mil 600 personas de 24 estados del país. Además, estuvo presente la policía colombiana y una abogada representante de Brasil.

En las jornadas de trabajo se escucharon reflexiones de conferencistas y panelistas de carácter nacional e internacional. Querétaro se sigue posicionando en el contexto nacional líder en diferentes temas como estado de derecho, turismo y ahora en justicia penal. Es un logro de los más de 6 mil operadores que trabajan todos los días para generar un clima de tranquilidad y paz.





SEÑAL

No fue casualidad que Guadalupe Murguía acudiera en representación de Mauricio Kuri a inaugurar el Congreso Internacional Cosmos.

Para la secretaria de Gobierno ese gesto fue una merecida reivindicación ante el grupo político-policiaco que le regatea su respeto y que ahora tuvo que cuadrarse, a querer o no.





ALIADO DE JÓVENES

Con la convicción de que la mejor inversión es el apoyo que se destina a los jóvenes, Luis Nava sigue sus tiros de precisión. Este semestre en su gobierno se destinarán becas de apoyo económico a 4 mil 700 jóvenes de secundaria, preparatoria y licenciatura.

Nava reafirma que a los jóvenes no se les debe poner etiquetas ni estigmas; por el contrario, las becas se suman a los apoyos en transporte escolar y universitario, “Qrobici”, becas internacionales, gabinete juvenil y próximamente el Bloque, que impulsan su desarrollo y profesionalización.





ARMÁNDOLO…

La aparición de Armando Rivera hace unos días asustó a más de uno. Porque una de las posiciones más peleadas es la de coordinador de la inminente campaña de Guadalupe Murguía, donde hay más de un tirador. Y resulta que el ex alcalde es muy cercano a la secretaria de Gobierno y ahora mismo está libre, luego de cortar su relación con la administración municipal de León, a cuya alcaldesa Alejandra Gutiérrez le coordinó la campaña local en 2021.