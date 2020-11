Momento Corporativo | Aguacate, por un millón de toneladas en EU

A finales de marzo, la venta de aguacate mexicano en Estados Unidos también fue víctima del inicio de la prolongada cuarentena y las ventas se derrumbaron 50%, por lo que era urgente adaptarse a las nuevas condiciones y a los cambios de hábito de los consumidores para evitar una mayor caída. Una campaña de educación con énfasis en salud e higiene; una estrategia de mercadotecnia digital; y empaquetar los productos para que los consumidores no sólo se sintieran más seguros sino que consumieran más piezas, fue la exitosa fórmula que aplicó la empresa Avocados From México que dirige Àlvaro Luque y que le permitió no sólo recuperarse sino marcar un nuevo record en junio, el cierre del año fiscal, con 950 mil toneladas del llamado Oro Verde, y fijaron la meta de superar el millón de toneladas para junio de 2021. La compañía, que inició operaciones en 2013, actualmente detenta 85% del mercado de aguacate Hass en Estados Unidos donde la comunidad hispana representa 40% y el resto corresponde al mercado anglosajón cuya participación sigue creciendo. Previo a la pandemia, Avocados From México decidió no anunciarse en el Superbowl donde estuvo presente seis años consecutivos, y destinó parte de la inversión en plataformas digitales que por la coyuntura resultaron más rentables. Ya para 2022 regresarán al evento deportivo más visito en el mundo, aunque ya con una mayor consolidación del mercado donde también participan, como una presencia muy baja, países como Colombia, Chile, Perú e incluso el estado de California. La empresa está conformada por 30 mil agricultores, 62 empacadores, y 250 importadoras de Estados Unidos; en el estado de Michoacán genera en promedio 78 mil empleos y hasta 300 mil en la epoca de mayor demanda del aguacate.

Recursos frescos

Justo de Rodrigo Segal y Nicolás López acaba de concluir una nueva ronda de inversión por 2.3 millones de dólares donde participaron, entre otros, Jaguar Ventures, Investo y Liquid2 Ventures. Los recursos apoyarán la expansión de la compañía chilena en diversos mercados, incluido México, donde espera que por lo menos 500 restaurantes utilicen su tecnología para desarrollar su propia plataforma de reparto a domicilio antes de finalizar el año, una opción mucho más atractiva y rentable que plataformas que agrupan a diversos establecimientos que a cambio cobran onerosas comisiones.

Efecto cambiario

Una de las proyecciones que en los últimos días metió mucho ruido al mercado, específicamente el de cambios, proviene de los analistas de Citi que anticipan que el próximo año el dólar retrocedería hasta 20%, lo que beneficiaría a las monedas emergentes, donde figura el peso mexicano. La divisa estadounidense cotiza en su nivel más bajo de los últimos tres meses, y desde antes había experimentado periodos de debilidad, en parte, por las implicaciones del entorno sanitario en la economía mundial y de Estados Unidos.

