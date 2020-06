Momento Corporativo | Alimentos, ¿y los nutrientes apá?

Un error más de la apresurada aprobación de la Norma Oficial Mexicana de etiquetado de alimentos y bebidas alcohólicas que pese a la caída que enfrenta la economía mexicana entrará en vigor en octubre. Resulta que el ajuste incluyó modificaciones al artículo 161 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios para prohibir la adición de nutrientes a los alimentos no procesados o frescos, y tampoco a los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que cumplan con los perfiles nutrimentales que dicta la nueva norma de etiquetado. El daño colateral pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de la población, sobre todo la más necesitada, porque el limitado acceso a alimentos y por ende de nutrientes básico sólo puede solucionarse o complementarse con la fortificación. Y hay que sumar la desnutrición infantil crónica e incluso los problemas de sobrepeso y obesidad por la carencia de micronutrientes. Esta erronéa regulación no existe en ningún otro país de Latinoamérica de donde los promotores del etiquetado se inspiraron en una medida que en poco tiempo mostró su ineficiencia, y además la medida contraviene una de las obligaciones básicas del gobierno de promover y mejorar la salud de la población mediante una mayor disponibilidad de nutrientes esenciales. La Profeco de Ricardo Sheffield, prepara una campaña de orientación alimenticia y combate a la obesidad.

Pura falsedad

Afortunadamente la delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República ya tomó acciones en contra del abogado Marco Antonio del Toro Carazo, quien presuntamente habría presentado un documento falso para favorecer a su cliente Rogelio Veyan Humphrey, y los coacusados Manuel Cardona Picones, entre otros, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en un fraude en contra de la Federación por 420 millones de pesos, además Rogelio Veyan Humphrey también es señalado como probable cómplice del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusado por el delito de lavado de dinero por 420 millones de pesos. El 15 de mayo el Representante Social Federal solicitó al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande Jalisco, la fecha para la audiencia inicial donde se formulará la imputación en contra de Marco Antonio Del Toro Carazo por los supuestos delitos de falsificación de documento y uso de documento público falso, y debido a la contingencia sanitaria la fecha todavía no se define. Pareciera que al abogado Marco Antonio del Toro Carazo le habría resultado fácil aparentemente presentar un documento falso, supuestamente emitido por la SIEDO, para evitar la acción penal en contra de su cliente Rogelio Veyan Humphrey.

Ruta conocida

La decisión de Grupo Famsa de Humberto Garza de solicitar en Estados Unidos la protección de Ley de Quiebras es un evento con el que culmina el deterioro progresivo de sus indicadores financieros que minaron la generación de flujo por el cierre de sus tiendas, la misma que había sido advertida por las calificadoras de valores. Ahora la cadena que opera tiendas en México y Estados Unidos inició una segunda fase con el aval de la mayoría de los tenedores del bono por 59 millones de dólares que vencía este mes, y posteriormente buscará al resto de sus acreedores porque este año tiene muy abultada la agenda de vencimientos, para diseñar un plan de diferimiento conforme se normalicen sus operaciones. El problema es que esta misma ruta es la que podrían seguir otras compañías como Radio Centro, Grupo Aeroméxico e incluso Grupo Posadas.

Nuevas alas

Interjet sumó nuevos inversionistas quienes aportaron recursos para la capitalización de la línea área, proceso que permitirá cumplir con sus compromisos financieros pendientes, incluidos los fiscales, y el restablecimiento de las operaciones en más destinos nacionales e internacionales mediante la reincorporación de aviones del fabricante Airbus. Además, y mediante un acuerdo previo con el sindicato y diversas medidas, Interjet logró mantener los más de seis mil puestos de trabajo que genera, sin duda es una noticia muy positiva en estos momentos de incertidumbre laboral. Interjet inicia así una nueva fase de crecimiento luego de una profunda reestructura financiera y comercial, cuyos resultados serán progresivamente más visibles conforme la nueva normalidad aterrice por completo.

Más riesgos

El jueves, el Comité de Análisis de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles de Álvaro García Pimentel realiza su sesión ordinaria. En el encuentro se compartirá la actualización de la economía y los mercados financieros, y después el panel “Perspectivas para la Economía y el Sector Energético en México” donde participan José Pérez-Gorozpe, jefe de análisis para mercados emergentes de S&P Global; Luis Martínez y Daniel Castineyra, directores de deuda corporativa de S&P Global, lo que habla de la preocupación de los analistas de los efectos negativos que traerían los cambios en materia energética en los mercados locales.





@robertoah