Momento Corporativo | Arca Continental supera las expectativas

Vaya manera de celebrar el primer año de la gestión de JorgeSantos Reyna, presidente del Consejo, y Arturo Gutiérrez, director del grupo embotellador. Por ejemploCredit Suisse calificó como “simplemente impresionantes” los resultados de Arca Continental que en el cuarto trimestre logró su nivel de rentabilidad más alta de los últimos tres años, mientras que en México que representa más de 40% de sus ventas totales, alcanzó su mayor volumen desplazado en 12 trimestres.. La correduría destacó también el desempeño de las operaciones en Estados Unidos, país que aporta una tercera parte de las ventas, y que está en la mira del mercado porque en la tercera semana de marzo inaugurará su nueva planta en Houston, en la que invirtió 250 millones de dólares. Signficativo que un embotellador mexicano incremente su presencia en el mercado estadounidense, pero más todavía que sea la primera planta nueva de Coca Cola en una década. Por su parte Banorte destacó la mejora en la rentabilidad de sus operaciones en México y Estados Unidos que podrían continuar y con ello confirmar la visión positiva de la compañía que forma parte de sus emisoras favoritas para 2020.

MUCHA DISPOSICIÓN

Hoy comienza las mesas de dialogo que buscan consensos para una regulación del segmento de alquiler y alojamiento en la CDMX, con la participación del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo de la capital que encabeza Carlos Mackinlay, representantes del sector hotelero y la empresa Airbnb. La propuesta que impulsa el propio Mackinlay busca cubrir aspectos centrales como la recaudación y normatividad en temas de seguridad y posibles limitaciones del modelo. La CDMX fue la primera entidad en la que Aibnb que firmó un convenio de colaboración local para retener y pagar los impuestos de hospedaje, y de junio de 2017 a diciembre del 2019recaudó y pagó 98.6 millones de pesos más cerca de 400 millones de dólares de impacto económico por la estancia de los viajeros. Airbnb reitera su disposición de trabajo conjunto para desarrollar un marco legal e impositivo incluyente.

RICO POLLO

Pese al crecimiento de la producción local de pollo, el volumen no alcanza a cubrir la creciente demanda en el mercado nacional por lo que se tiene que recurrir a las importaciones, principalmente de Estados Unidos. Y por eso es necesario que los cupos de importación sean más expéditos para contribuir no sólo a la oferta sino a la estabilidad de precios en beneficio de los consumidores. Un mejor mecanismo también apoyaría a los productores nacionales a desarrollar una vocación exportadora que actualmente es muy limitada pese a la concentración y competitividad de la industria local que no ha podido alcanzar el estatus sanitario requerido para incursionar en mercados internacionales porque la mayoría de la producción se comercializa en vivo y la cadena de frío es muy limitada lo que dificulta el control de enfermedades aviares.