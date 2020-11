Momento Corporativo | Disney Plus, de la mano de izzi en México

Finalmente la plataforma de contenido de entretenimiento ya anunció la fecha de inicio de operaciones en México y de hecho inició la preventa anual de suscripciones, pero la unidad de negocios de The Walt Disney Company tiene una carta bajo la manga para desplegar su presencia en el mercado nacional, se trata de izzi cuyos suscriptores podrán contratar el servicio en la modalidad “A la carta” con cargo al estado de cuenta, y si ya cuentan con el paquete de internet, telefonía y televisión tendrá un mes gratis del servicio. Disney Plus también formará parte de los nuevos paquetes Unlimited 60 y Unlimited 100, que incluyen el nuevo dispositivo con tecnología Android TV que comercialmente se conoce como izzitv SMART que además de permitir el acceso a canales lineales y una vasta oferta de contenido, cuenta con funciones como Google Assitante; Chromecast integrado; Google Play y YouTube para lograr una experiencia única de entretenimiento.

Turbulento panorama

Ayer empleados de Interjet se manifestaron en las instalaciones de la propia aerolínea para exgir el pago de salarios y en general más claridad sobre el futuro de la compañía que apenas el fin de semana canceló sus vuelos. Pero el descontento laboral no es exclusivo de Interjet porque en Aeroméxico que encabeza Andrés Conesa, las negociaciaciones con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores que dirige Rafael Díaz Covarrubias simplemente no avanzan, y además hay acusaciones en contra de la aerolínea por el incumplimiento de los convenios y contratos con los pilotos que siguen contribuyendo con descuentos a salarios y prestaciones desde marzo. Y trascendió que la mecha de un conflicto mayor está en los instructores de vuelo que analizan poner su renuncia sobre la mesa y potencialmente interrumpir la continuidad del adiestramiento de pilotos, pero además si esta semana no se cumpliera con el ajuste inflacionario en las percepciones entonces podrían sumarse los pilotos de Aeroméxico Connect a las demandas, responsables de la mitad de la flota de la línea aérea.

Trago amargo

Uno de los sectores más vulnerables a los cambios en materia del etiquetado, los duros señalamientos sobre las bebidas azucaradas y las prohibiciones a la venta de ciertos productos a menores de edad en diversos estados del país, es el cañero que tiene un alto impacto social con 500 mil trabajadores en los ingenios, en su mayoría en el campo, y más de 2.5 millones de empleos indirectos. Y es que además de todo el complicado escenario tiene que lidiar con la competencia de la alta fructosa, un derivado industrial que proviene del maíz que ya se adueño de una tercer parte del mercado nacional de endulzantes, y que ahora la amenaza es mayor contra el endulzante natural porque en la medida en que la industria avance en la reformulación de su portafolio optarían por la fructosa lo que agravaría todavías más el problema del azúcar.

@robertoah