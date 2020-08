Momento Corporativo | KOF, los fundamentos contra la NOM-051

No sólo la empresa que preside José Antonio Fernández sino todo el sistema de Coca Cola en México está prácticamente listo para cumplir con el nuevo etiquetado que entra en vigor el 1 de octubre como parte de los cambios aprobados en marzo de la NOM-051 para incluir en bebidas y alimentos la declaración nutricional, que ya se realiza, con el contenido de proteínas, azúcares, sodio y grasas saturadas, y además sellos octagonales para los productos que rebasen los parámetros establecidos en dicha NOM de azúcar, calorías, sodio y grasas, e incluso advertencias si contienen cafeína o edulcorantes no calóricos. Sin embargo, KOF promovió un juicio de amparo en contra de la reforma y en cuestión de días se conocerá la resolución. Y aunque no son públicos los argumentos legales de la solicitud de amparo, es un hecho que no sólo la empresa embotelladora sino todas las industrias involucradas pusieron en duda desde un principio, con argumentos y resultados, los fundamentos que las autoridades consideraron para promover los cambios al etiquetado; la prohibición recientemente aprobada en Oaxaca y Tabasco de vender bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad; la clara intención de funcionarios y el gobierno federal de endosar totalmente a las compañías los altos niveles de obesidad entre la población, y que es un factor de mayor riesgo en la coyuntura del coronavirus, cuando estructuralmente obedece al estilo de vida de cada segmento de la población; y en suma el temor de que se apliquen más medidas que pongan en riesgo la viabilidad de las compañías que generan millones de empleos y una cadena de abasto que perjudicaría a las clases menos favorecidas y a las tiendas de abarrotes que son un importante canal de distribución. La industria embotelladora sigue avanzando en la reformulación de su portafolio de bebidas, planes de sustentabilidad y participa activamente en la promoción de mejores hábitos de salud entre los consumidores.

Apoyo integral

Wortev, la aceleradora de negocios y fondo de capital privado que encabeza Denis Yris tiene una ruta de expansión muy clara. Espera que en 2023 inicie la exportación de su modelo de negocios a otros países y para 2030 sumar un millón de empresas beneficiadas, una meta que hoy pareciera muy lejana y ambiciosa, pero mientras tanto la compañía quiere consolidarse como una alternativa para muchas empresas en medio de la complicada coyuntura económica por la pandemia con recursos frescos para que continuen operando. Por lo pronto hoy su portafolio incluye cuatro empresas con una inversión promedio de 15 millones de pesos en cada una, y la búsqueda de más candidatos se enfocará en sectores de tecnologías de la información, salud, entretenimiento y proyectos de impacto social, y para éste último segmento incluso este mismo año lanzarán una incubadora de negocios.

@robertoah