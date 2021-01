Momento Corporativo | Una reforma de impuestos: Arturo Herrera

En la edición 25 de la conferencia de América que organizó Grupo Santander de Ana Botín, participó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, y más allá de las cuentas alegres sobre el proceso de vacunación en México, los comentarios relacionados con el reto de las finanzas públicas llamaron la atención de los asistentes al evento virtual. El funcionario destacó que hay una creciente necesidad de una reforma fiscal que no necesariamente implique una reforma de impuestos sino se deberá evaluar cómo se gastan los recursos y no sólo cómo ingresan a las arcas del gobierno, y luego de reconocer que 2021 es un año muy politizado por las elecciones, la dependencia que encabeza deberá ser muy cuidadosa en su actuación y decisiones, y que será hasta después del proceso electoral cuando retomen los planteamientos y espíritu de la esperada reforma fiscal para mejorar las cuentas del gobierno en turno. Además Herrera destacó la baja participación femenina en el ámbito laboral con apenas 41% de las mujeres mayores de 15 años empleadas contra 75% de los hombres, incluso el funcionario dijo que esta desigualdad afecta los niveles de recaudación de impuestos, y citó el caso de Argentina donde la participación de la mano de obra femenina es 10% mayor que en México.

Si bien hay avances en la relación del gobierno federal y estatal con la empresa Americas Gold and Silver para la reapertura de la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, cerrada desde hace 12 meses, el verdadero problema es la imposibilidad de la minera de trabajar con el líder Yasser Beltrán, brazo derecho del senador Napoleón Gómez Urrutia en la región, sobre quienes existen varios procesos penales en su contra en la fiscalía del estado de Sinaloa a cargo de Juan José Ríos. Las denuncias fueron presentadas en febrero y abril del año pasado, sin embargo, a pesar de que existen elementos contundentes para proceder en su contra incluso indicios de que mantiene una estrecha relación con grupos criminales en la región, el gobierno de Quirino Ordaz simplemente no actúa. El asunto amenaza con lesionar la relación bilateral de México con el gobierno de Canadá, ya que se inició un proceso de arbitraje en el marco del T-MEC, un tema que no es menor sino que podría sumarse a los crecientes reclamos de diversos sectores económicos de Estados Unidos que no encuentran las mejores condiciones para operar e incluso para potenciales inversiones ante la ausencia clara del estado de derecho y medidas unilaterales por parte del gobierno federal en turno.

La Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (Amexicom) que preside Sergio Martín Esquivel, designó al experimentado abogado Salvador Mejía como vicepresidente de Compliance del Sector Financiero y Bursátil del organismo, y sin duda la experiencia y trayectoria de Mejía serán determinantes en los objetivos de Amexicom

