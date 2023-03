Norma Lizbeth fue golpeada hasta la muerte por su compañera de secundaria Azahara Aylin afuera de su escuela en Teotihuacán, Estado de México apenas el pasado 13 de marzo.

Una cadena de indiferencias marcó su muerte: la de la institución escolar que no detectó el bullying de que era víctima, la de su compañeros, que azuzaron la pelea en lugar de frenarla, la de las autoridades médicas que actuaron con torpeza tras el traumatismo que sufrió, la de los padres de familia, la de los gobiernos estatal y federal que poco se inmutan ya ante el reiterado y desenfrenado acoso escolar y de violencia hacia la mujer en prácticamente todo el país.

La normalización de la muerte de mujeres -cada vez más jóvenes- debe enojarnos, la permisividad del acoso escolar debe ocuparnos, pero la inacción de los compañeros de Norma debe alertarnos, porque derriba de tajo una agenda pública que ha puesto la protección y procuración de la mujer en un ejercicio de responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Porque tantas marchas se han hecho en pro de la sororidad, de la igualdad, de la seguridad, como para ver que una o varias alumnas han preferido grabar con su celular cómo una de sus compañeras muere a golpes.

Porque la muerte de Norma no sólo debe de ser vista como una tragedia familiar o escolar, sino nacional.

Si nuestros valores y compromiso con los otros no supera nuestra propia comodidad estamos sembrando una sociedad ajena, indiferente, apática e ineficaz. Estamos construyendo una sociedad pasiva que elogia el acoso, la discordia y la violencia. Estamos validando la relevancia de las redes sociales y la irrelevancia de la vida, el valor del golpeador o golpeadora y el subvalor de la víctima. Estamos consolidando un México rapaz, con una sociedad que solo alcanza a verse el ombligo.

De acuerdo a Bullying Sin Fronteras, cada año mueren casi 200 mil niños y adolescentes en el mundo por esta causa, y nuestro país no se escapa de estar en el podio principal. 7 de cada 10 niños o adolescentes en edad escolar sufren diariamente algún tipo de acoso o ciberacoso en las aulas mexicanas, dato suficiente para hacer a México el país con la más alta incidencia a nivel mundial.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad, el problema en nuestro país se agravó tras la pandemia, pues los reportes de agresiones se incrementaron un 13% (2022), pasando de 177 a 200 casos (y esos son solo los que sí son denunciados).

El acoso escolar va acompañado de otros problemas de discriminación, como origen, creencias, discapacidades o situación económica. Norma caía en varias de estas categorías: de origen indígena y pobre, aceptó la pelea para que la dejaran en paz, para que dejaran de hostigarla a diario con el “naca”, “fea”, “prieta” que ya estaba afectando su rendimiento académico y estresando su salud mental y emocional.

La UNESCO reconoce la pobre capacitación que tienen los docentes en nuestro país para prevenir, detectar y combatir el bullying en las escuelas: 3 de cada 5 profesores (60%) reconocen presencia de acoso escolar, pero solo la mitad dice tener alguna formación, capacitación o apoyo de la dirección escolar para intervenir en los casos.

Norma no tuvo ese beneficio. Los padres han declarado que muchas veces pidieron ayuda a la Dirección de la escuela, que en diferentes ocasiones denunciaron a la misma acosadora. Nada pasó y hoy todos guardan silencio.

No hubo protocolos, ni ayuda. No hubo piedad ni compasión de la hostigadora. No hubo auxilio de maestros o alumnos. Solo hubo una cadena de indiferencia que ha probado hoy que más les interesa brincar pronto el tema que verse al espejo y transformar su entorno. No lo permitamos.





*Presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex Nacional