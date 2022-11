Neurona Ciudadana | Erradicar violencia hacia mujeres con educación

Estamos a unos días del 25 de noviembre y como cada año, desde el 2000, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y las Mujeres, mismo que se instituyó como una forma de recordar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, originarias de República Dominicana, quienes luchaban por defender los derechos de las mujeres en su país y fueron brutalmente asesinadas por el régimen del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo, en 1960.

Nos gustaría que fuera sólo un día para honrar la memoria de estas activistas y celebrar que ya no se registra ni una muerte más de mujeres por razones de género; pero no es así, pues las cifras mortíferas se mantienen y peor aún, no se detienen.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta septiembre de 2022 se han registrado 695 casos de presunto feminicidio a nivel nacional, siendo el mes de junio el de mayores casos, con 91. Mientras que el número de mujeres víctimas de presunto homicidio doloso alcanza la cifra de 2 mil 136 hasta septiembre de este año, siendo también el mes de junio el de mayores casos, con 279.

Con estos datos, vemos que a pesar de los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial por erradicar la violencia en contra de las mujeres, el impacto ha sido nulo, pues se mantiene la cifra de once mujeres asesinadas todos los días en nuestro país.

Muchas son las propuestas que las colectivas de mujeres han proporcionado a las autoridades, sin embargo, muy pocas han sido tomadas en cuenta, pero en este caso, considero urgente que se tomen en cuenta todas las iniciativas de combate y prevención de violencia en contra de las mujeres que proponen comenzar a implementar estrategias desde la educación preescolar hasta la educación superior, pues de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tanto los modelos educativos como los profesores, son fundamentales para construir una sociedad más igualitaria y así erradicar la violencia de género.

De ahí la necesidad de actualizar los planes de estudio de todos los niveles educativos e implementar políticas públicas que realmente funcionen con este cometido.

Al respecto, sería importante que las autoridades educativas, de todos los niveles, tuvieran la apertura y sensibilidad de considerar las propuestas de los y las especialistas de las diferentes organizaciones no gubernamentales que, con base en análisis e investigaciones, proponen diversas estrategias.

Me viene a la mente, el caso de Valentina, una chica de apenas 17 años que fue asesinada por su novio, de la misma edad, el pasado mes de septiembre en el estado de Querétaro, lo que refleja el problema sistémico que muchas veces comienza en la infancia dentro del círculo familiar. Leía que “los niños, al recibir castigos físicos o psicológicos, se ubican en algún lugar del círculo de la violencia, tanto como víctimas o como agresores, lo que invariablemente logra trascender al ámbito familiar y luego a las escuelas, ampliándose a su comunidad, de ahí la urgencia de atender la problemática desde los primeros años escolares para formar niños y jóvenes concientes. Todo un reto, si consideramos que la educación en México es muy variable según el estado de la República y que existen cifras que nos dicen que el 10% de los niños entre 6 y 14 años no saben leer ni escribir, con una acentuada prevalencia en los estados del sur, pero por algo hay que empezar.

Elevar el nivel educativo y actualizar los planes de estudio, garantizaría que las nuevas generaciones crecieran con mayores conocimientos en materia de derechos humanos, lo que invariablemente ayudaría a combatir cualquier forma de violencia, especialmente en contra de las niñas y las mujeres.

Presidenta COPARMEX Bajío