“Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es la solución”, escribía en 2010, de manera tajante en su cuenta de Twitter el ahora presidente de México, López Obrador, en medio de la llamada “guerra” contra el crimen organizado que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, misma que fue muy criticada justamente por enviar y mantener a las fuerzas armadas en las calles.

Muchas fueron las manifestaciones en contra de esa política de seguridad que ha sumado más de 350 mil personas asesinadas de enero de 2006 hasta mayo de 2021. Desafortunadamente las cifras siguen aumentando, lo que significa que la estrategia de incorporar a los militares a dicha tarea de seguridad interior ha fracasado a todas luces a pesar de la actual “estrategia” de dar abrazos y no balazos.

Bajo este contexto, es lamentable y preocupante que, primero los diputados y luego los senadores del partido en el poder y sus aliados, hayan aprobado las reformas a las leyes para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que representa un paso más hacia esa militarización de la seguridad interior que tanto criticaron en su momento y una clara acción anticonstitucional, pues el artículo 21 de nuestra Carta Magna es clara al señalar que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.

¿Por qué debe preocuparnos dicha decisión? Porque se pone en manos de los militares la seguridad de los ciudadanos y por las graves consecuencias que hemos visto en otros países que han hecho lo mismo, especialmente en Latinoamérica, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua, en donde se consolidaron dictaduras militares con una fuerte represión a sus pueblos.

Porque, a pesar de la buena imagen que tiene el Ejército y la Marina con respecto a otras instituciones de seguridad, no están libres de polémicas y ahí están los casos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el caso Tlatlaya, el asesinato de una mujer en Chihuahua a manos de la Guardia Nacional o el de una pequeña en Nuevo Laredo a causa de una bala perdida presuntamente disparada por parte del Ejército.

Muy lejos estamos de aquella promesa que lanzó en febrero de 2012 el entonces precandidato a la presidencia y ahora primer mandatario: “Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo. Es una institución que debemos cuidar todos, no socavar al ejército. Tenemos que ir regresando al ejército en la medida en la que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan, creo que nos va a llevar seis meses en ir regresando al ejército para que sea la nueva policía federal la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública”, así lo explicaba en un videomensaje.

10 años después, el panorama es muy distinto, pues no sólo se busca militarizar a la Guardia Nacional, pues también se le han asignado tareas magnas como el control de las aduanas, puertos, aeropuertos, la construcción de obras de infraestructura y hasta labores relacionadas con la salud. Y siguen diciendo que eso no significa una militarización del país.

Desde Coparmex, creemos que ni la Guardia Nacional, ni las Fuerzas Armadas, deben ser consideradas el pilar para devolver la tranquilidad a las calles, sino que deben ser las corporaciones policiacas, civiles, a nivel municipal y estatal quienes desempeñen esta tarea.

Mantener al ejército en las calles no es la solución para frenar la violencia que vive nuestro país, para ello se requiere de una estrategia efectiva que vaya acompañada de acciones que impulsen una verdadera reconstrucción de nuestro muy dañado tejido social, en donde más allá de incrementar el presupuesto a las fuerzas armadas, se debería incrementar a la educación, a la inversión, a la salud o a la recuperación económica.