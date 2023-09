Muchos se preguntan si México ya está preparado para tener una presidenta de la República y yo considero que sí y no sólo ahora, sino desde hace años, pues mujeres talentosas, inteligentes y capaces ha habido siempre. Sin embargo, el sistema patriarcal no había puesto las condiciones para que esto fuera posible.

Hoy en día, existen altas probabilidades de que una mujer se convierta en la primera mandataria de una de las naciones más complejas del mundo: México.

Después de sus designaciones, es muy probable que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum se vean las caras en las boletas electorales el próximo año, sin duda, un hecho histórico que tiene que venir a darle una nueva visión a la gran responsabilidad que significa gobernar para todos y todas las mexicanas y no sólo para un solo grupo con ideologías afines.

La enorme posibilidad de que llegue una mujer a la presidencia de México tendría el reto de reducir considerablemente las brechas que siguen existiendo en todos los ámbitos y la política no es la excepción, aunque hay que señalar que es en este campo en donde se han dado pasos agigantados hacia la paridad. Recordemos que hoy tenemos cuotas legislativas que hacen al Congreso mexicano el más paritario del mundo y los cargos municipales y estatales no están exentos de estas cuotas para mujeres, lo que ha alimentado -cada vez mejor- la competitividad electoral para ellas.

No obstante, aún son muchas las deudas históricas que existen con las mujeres, a quienes se les deben resarcir los daños que se nos han hecho durante siglos y atender urgentemente todos los temas que nos afectan en materia de seguridad, salud, bienestar, educación, etc. Resarcir heridas, empatizar y trabajar y esto definitivamente no sería trabajo de un solo sexenio. El mounstro de la corrupción y violencia no se van en 6 años, por lo que será fundamental que bajo una óptica feminista se sienten las bases y se construya en favor de todos los sectores de la población, pues no por el hecho de ser mujer se le tendría que dar un cheque en blanco, ya que también las mujeres podemos oprimir y ejercer violencia machista. Es decir, esto no la eximiría de atender los grandes retos de nuestra nación en materia de paz social, energética, educación, seguridad, desarrollo económico, bienestar social, inversión, infraestructura, etcétera. Llegue quien llegue, tendrá que hacer frente a todos estos retos si de verdad queremos tener una nación próspera que brinde oportunidades a todos sus habitantes, sin excepción.

El hecho de que tengamos una presidenta en México sería un hecho histórico, pero no se debe quedar ahí, pues desde el primer minuto debería demostrar talante y agallas para dirigir las riendas del país, empezando por unir y no polarizar, por construir en vez de destruir, por dialogar en vez de imponer, trabajar por la paz en vez de consentir la violencia.

Como decía al inicio, las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia, hemos demostrado nuestra valía y capacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad y la presidencia de México no debería ser una excepción y para ello, el sistema político debe garantizar la igualdad de oportunidades y la autonomía necesaria para que trabajen en libertad y no estén supeditadas a intereses de uno o más hombres, como si se tratara de un maximato.

No podemos negar, que a pesar de los avances en materia de igualdad, aún persisten estereotipos y prejuicios que pueden obstaculizar el camino para que México tenga un liderazgo femenino, pues se corre el riesgo de que haya una crítica desmedida centrados más en su género que en sus capacidades y experiencia. Ahí es donde debemos tener cuidado todos y todas para proteger a las candidatas de cualquier forma de violencia política de género y garantizarles un entorno seguro donde puedan exponer claramente sus propuestas para construir un país próspero en donde todas y todos los mexicanos tengamos las mismas oportunidades. El momento de tener una presidenta mujer ha llegado, por lo que será necesario romper barreras y viejos paradigmas para abrir las puertas a una nación más justa e inclusiva. Y usted, ¿ya está listo para tener una mujer presidente? Y, más allá, ¿está listo para apoyarla de verdad con una agenda que reduzca brechas históricas entre mujeres y hombres?





*Presidenta de la Comisión de Bienestar e Inclusión Social de Coparmex Nacional