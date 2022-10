Estamos viviendo tiempos convulsos. Desde la pandemia que azotó al planeta o los aires de guerra que se viven entre Rusia y Ucrania, hasta los problemas internos que tenemos como país, entre los que destacan, la inseguridad, la desigualdad social y económica, la violencia, entre otros.

Particularmente, la economía de los mexicanos sufrió mucho a raíz de esa contingencia sanitaria que provocó el Covid-19, por la pérdida de empleos (poco más de 12 millones de empleos perdidos en abril de 2020) y el cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (1.6 millones de negocios, de octubre de 2020 a julio de 2021, según el INEGI).

A pesar de la estabilidad que ha registrado nuestra moneda, el tema inflacionario, que es un fenómeno global, sigue frenando la recuperación económica, así como las insuficientes políticas públicas para recuperar empleos y negocios.

Con todo este panorama, considero que es el momento justo de sentar las bases para generar una cultura de emprendimiento a nivel nacional, que nos lleve a tener una economía más sólida, formal, bien estructurada, que indudablemente tendría un impacto positivo en la sociedad en general, pues ello representa, más empleo, más recaudación de impuestos, mejores servicios, etcétera.

Hay muchos conceptos de lo que es emprender, pero me quedo con la que señalan Nadim Ahmadi y Richard G. Seymour, en "Defining Entrepreneurial Activity: Definitions Supporting Frameworks for Data Collection", OECD Statistics Working Papers, quienes señalan que emprender es iniciar la búsqueda de generación de valor a través de la creación o expansión de una actividad económica por medio de la identificación y explotación de nuevos productos, procesos o mercados. Además de satisfacer necesidades de la población se genera un valor agregado en la economía nacional. De acuerdo al Estudio sobre Demografía de los Negocios (EDN) 2021 del INEGI, las mipymes representan 99.8 % del total de los negocios del país. Sin embargo, a pesar de estos datos, no existen el apoyo necesario que impulsen el emprendimiento; recordemos el debilitamiento que sufrió el INADEM en 2019, que pasó a manos de la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP).

Y es que la formación de emprendedores es fundamental para el desarrollo económico y social de un país, como una forma de combatir el desempleo y de elevar la economía nacional, especialmente en México, que ocupa el décimo lugar como la nación con mayor número de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que no tienen acceso a estudios ni a empleo, según se señala en el Panorama de Educación 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para generar esta cultura del emprendimiento, es necesario crear un andamiaje normativo que capacite, asesore, apoye, financie y acompañe en todo momento a los que decidan iniciar un nuevo proyecto, porque muchos y muchas se quedan en el camino, precisamente por esa falta de apoyo y acompañamiento.

Hay muchos mitos en torno al emprendimiento, como aquellos que dicen los emprendedores son individualistas, son los más inteligentes, aman el riesgo, son los más carismáticos o emprenden porque tienen suerte. Es necesario derribar estos mitos para que con políticas públicas reales en la que estén involucrados los gobiernos, las universidades, y el sector empresarial consolidado se genere una estructura que garantice la igualdad de oportunidades y la consecuente formación de nuevos emprendedores, pues hoy más que nunca los necesitamos ya que, como mencionamos en Coparmex, con más personas participando en la vida productiva del país, se genera un círculo virtuoso que tiene como resultado una mejora continua en el bienestar de los individuos. Por eso, a través del Modelo de Desarrollo Inclusivo, proponemos, entre otras cosas, establecer una política de fomento al emprendimiento y a la economía social y solidaria que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.