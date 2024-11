Neurona Ciudadana / Otra vez, Trump

El resultado era previsible. Donald Trump resultó vencedor de las elecciones de los Estados Unidos después de sumar 312 votos electorales contra 226 de la aspirante demócrata Kamala Harris. Con este resultado, Trump asumirá su segundo mandato después de haber sido presidente del año 2017 al 2021. En este nuevo periodo se prevén muchos dolores de cabeza para varios países del mundo, especialmente México, con quien se ha mostrado muy crítico, especialmente en temas relacionados con migración, comercio, seguridad nacional y economía.

La conformación de su gabinete habla mucho de línea que tendrá el próximo gobierno estadounidense, muy en sintonía de lo que prometió en campaña. No hay medias tintas. Trump integra un gabinete muy conservador. Por ejemplo, Tom Homan, el llamado “Zar de la Frontera”, ha dado señales claras de sus políticas antimigratorias durante el primer mandato de Donald Trump, pues fue el responsable, entre otras cosas, de separar a miles de niños nacidos en suelo estadounidense de padres migrantes, bajo el programa Tolencia Cero. Homan será el encargado de ejecutar las deportaciones masivas.. Es decir, hará una re edición del "quédate en México" que promovió Trump en su primer periodo pero ahora más radicalizado.

Otro anuncio que ha llamado fuertemente la atención, es del que será el próximo secretario de estado, Marco Rubio, quien ha sido un fuerte crítico de los gobiernos de Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz- Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua), Gustavo Petro (Colombia) e incluso del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de haber entregado el país al narcotráfico. Por lo que, diversos analistas internacionales prevén que será el encargado de ejecutar la línea dura del presidente Trump.

En el caso de Pete Hegseth, un ex militar y conductor de televisión, quien ocupará el importante puesto de Secretario de Defensa, ha llamado la atención por lo publicado en su libro: The War on Warriors - el cual aplaudió Trump -. Ahí señala que el cambio en los valores tradicionales en las fuerzas armadas de EE.UU. está debilitando su cohesión y eficacia y, cuestiona, entre otras cosas, el papel de las mujeres en combate, pues el tenerlas ahí, asegura, reduce la capacidad combativa y letal del ejército estadounidense.

El próximo titular del Pentágono, también critica las reglas de combate que, en su opinión, limitan la capacidad de las fuerzas para actuar decisivamente contra enemigos que no respetan normas similares. Al citar ejemplos como la lucha contra el ISIS, Hegseth afirma que estas restricciones protegen más a los adversarios que a los soldados estadounidenses y que flexibilizarlas permitiría a las fuerzas operar con mayor efectividad y lograr resultados más contundentes en conflictos prolongados.

Finalmente, otros de los nombramientos mediáticos, ha sido el del multimillonario Elon Musk - dueño de X, Tesla y SpaceX – y el biotecnólogo Vivek Ramaswamy, quienes serán los encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental para “desmantelar la burucracia y eliminar las regulaciones excesivas”, palabras de Donald Trump.

Con todo lo anterior, vemos que la victoria del republicano representará un reto significativo para el gobierno de México, que deberá prepararse para enfrentar férreas políticas migratorias, tensas relaciones comerciales y de seguridad y una diplomacia enfocada en imponer sus intereses, por lo que será crucial que las autoridades mexicanas fortalezcan su estrategia bilateral en la que no sea sometida nuestra soberania. Así que, ahí vamos de nuevo. Otra vez Trump.





*Presidenta de la Comisión de Bienestar e Inclusión Laboral de Coparmex Nacional