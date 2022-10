La recuperación económica post pandemia se ha convertido en un gran reto para los gobiernos de todo el mundo y México no es la excepción. La generación de estrategias que realmente se vea reflejada en los bolsillos de las familias mexicanas no ha sido la más adecuada y así lo demuestran los índices de pobreza que se registran en nuestro país.

De acuerdo a la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza - a propósito del Día Internacional para la erradicación de la pobreza el pasado 17 de octubre – en nuestro país, la pobreza está estancada y afecta a más del 40% de la población desde 2008. El comunicado asegura también que en la actualidad hay 20 millones más de pobres por ingresos, lo que representa el 53% de la población.

Por su parte, el Banco Mundial señala que la pandemia de Covid – 19 marcó el fin de una etapa importante de avances en la erradicación de la pobreza en el mundo , pues tan sólo en el 2020, el número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza extrema - con menos de 2.15 dólares al día (aproximadamente unos 43 pesos) - aumentó a más de 70 millones de personas en todo el planeta.

Estos datos crudos deberían replantear urgentemente las políticas sociales de los gobiernos y que más allá de apoyos económicos, que muchas veces rayan en lo simbólico, se creen esquemas integrales de desarrollo económico para todas las familias, que incluyan educación y salud.

De acuerdo al Banco Mundial, las economías en desarrollo gastan un monto muy grande en subsidios, un 3 % de su PIB en promedio. No obstante, señala el informe: La pobreza y la prosperidad compartida 2022, que los subsidios tienden a beneficiar en gran medida a los segmentos más ricos de la sociedad y en las economías de ingreso bajo y mediano, sólo el 20 % del gasto en subsidios llega a las personas más pobres y en la mayoría de los casos, esos apoyos son utilizados como moneda de cambio de intereses políticos.

No se puede negar que los apoyos económicos tienen una gran carga política, donde queda evidente que las necesidades de los ciudadanos más desfavorecidos no importan, sino la conveniencia del grupo político en turno, pues esto no es exclusivo de un partido o gobernante en particular, así ha sucedido durante muchos años, prácticas que detonan la exclusión y la injusticia social, pues no todos salen “favorecidos” con dichos apoyos.

Lamentablemente no es posible construir un país mejor si nuestros representantes no escuchan y atienden las demandas de todos los sectores de la población, especialmente de los más vulnerables, quienes al final de la cadena son los que más resienten esa indiferencia.

Los gobiernos deberían tener dentro de sus prioridades la reactivación económica invirtiendo la pirámide y comenzando con los pequeños productores o el comercio en pequeño que impulse la economía local y que combata la desigualdad a partir de esquemas bien organizados, procesos definidos y bajo un marco normativo que garantice la igualdad de oportunidades en todos los sectores

Por otro lado, el Banco Mundial asegura además que “la reducción de la pobreza está estrechamente vinculada con la acción climática, ya que el cambio climático aumenta la frecuencia de los desastres relacionados con las condiciones meteorológicas, lo que obstaculiza la producción agrícola y perjudica los medios de subsistencia de las personas en todos los sectores de la economía. Los pobres y los vulnerables son siempre los más afectados”.

Por lo anterior, este organismo recomienda que los países aumenten la eficiencia de su gasto público en todas las categorías y prioricen los recursos de los programas que generen mayores beneficios en términos de desarrollo y reducción de la pobreza. Es momento que asuman el reto con compromiso y responsabildad.