El pasado domingo 14 de mayo, diversos colectivos de ciclistas colocaron la Bici Blanca # 40 en memoria de Leopoldo Ramírez, un ciudadano queretano, de 68 años, quien fue atropellado el 24 de noviembre de 2022 por un tráiler que invadió la ciclovía ubicada en la prolongación Bernardo Quintana, exactamente abajo del Viaducto Poniente.

Recordemos que esta iniciativa, además de rendir un homenaje a las víctimas, busca visibilizar los riesgos permanentes que sufren los ciclistas, así como la resignificación del espacio público en donde prevalezca el respeto de todos los que interactúan en cualquier vialidad.

En los últimos años han surgido varias organizaciones que luchan todos los días por esto. Un ejemplo de ello es Pedaleanda, que diariamente da a conocer a través de redes sociales las dificultades que representa trasladarse en bicicleta en nuestra ciudad. Sin embargo, desafortunadamente, este no es un problema sólo de aquí, sino de todo el país.

De acuerdo al reporte Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del INEGI, en 2021 se registraron 3 mil 879 casos de colisión con ciclistas en todo el país. Ese mismo año, también se registraron 340 mil 415 accidentes de tránsito en zonas urbanas y se reportaron 4 mil 401 víctimas mortales en el lugar del accidente y 82 mil 466 personas lesionadas.

Hablando de accidentes de tránsito, no podemos olvidarnos de la carretera federal 57. Estadísticas del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) de 2021, señalan que dicha vialidad se cobró la vida de 37 personas y registró un saldo de 75 heridos, lo que la convierte en una de las más peligrosas del país. Entre las principales causas, reporta el mismo estudio, que el conductor no guardó la distancia, hubo imprudencia al manejar, velocidad excesiva, invasión del carril contrario o que el auto no cumplía con las normas básicas de seguridad.

Todo lo anterior nos tiene que llevar a una reflexión profunda, pues cada vez es mayor la pelea que hay entre todos los que ocupan las vialidades, hablemos de camioneros, automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. Una lucha de todos contra todos, donde no hay empatía, especialmente contra los más vulnerables, como ciclistas y peatones.

La violencia vial en México genera una gran cantidad de accidentes, un problema muy serio que requiere atención y medidas efectivas por parte de las autoridades y la sociedad en general, por lo que es necesario trabajar en rubros como: la cultura vial, pues es evidente la falta de respeto generalizada hacia las normas de tránsito, incluyendo el exceso de velocidad, el no respetar los semáforos, el uso indebido de carriles y el estacionamiento en lugares prohibidos, factores que aumentan el riesgo de accidentes.

Por otro lado, hay que mencionar la inadecuada infraestructura, tanto para ciclistas como para peatones, pues el diseño del espacio público está pensado para los automóviles, algo que hay que cambiar de manera urgente. Y finalmente, como sociedad tenemos que impulsar una verdadera educación vial, pues muchas personas desconocen los reglamentos de tránsito. La educación vial es fundamental para crear conciencia sobre la importancia de respetar a los demás usuarios de la vía pública y fomentar comportamientos seguros.

Como vemos, es una tarea en la que debemos involucrarnos todos y todas para que no sigan creciendo esas cifras de accidentes de tránsito en nuestro país a partir de un esquema de sana convivencia y respeto del espacio público.





*Presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex Nacional