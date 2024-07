Nombres, nombres y... nombres / Cofrepis entre los retos de Kershenobich y piden defender biosimilares vs patentes extendidas

La semana pasada Andrés Manuel López Obrador formuló una autocrítica con respecto a los desatinos que se han presentado en las políticas para el sector salud.

Es un secreto a voces el deterioro en la atención en las instituciones públicas. La desaparición del Seguro Popular y su remplazo por el INSABI de Juan Ferrer se ajusta al refrán que reza “resultó peor el remedio que la enfermedad”.

La atención en el IMSS con Zoé Robledo es un desastre. Los tiempos de espera para los tratamientos son larguísimos y no hay medicinas, lo que replica en el ISSSTE de Bertha Alcalde Lujan.

En las compras de medicamentos y distribución van 5 modelos diferentes sin encontrar la cuadratura al círculo. Supuestamente Birmex de Jens Pedro Lohmann llevará la voz cantante. Recién le platicaba que la subasta para el abasto 2025 no se ha realizado. Su estatus sigue tal cual y hay un alto riesgo de iniciar el sexenio con desbasto.

Se espera que pronto el equipo de David Kershenobich en Salud tome cartas en el asunto. Hay expectativas favorables. De entrada el reconocido especialista sí se ha reunido con la industria, contrario al ostracismo de Jorge Alcocer.

Tema central en la agenda el derrotero de Cofepris, otra instancia con saldo negativo. Hay quien pugna porque se mantenga a Alejandro Svarch. Costó tiempo el que su equipo tomara las riendas y se cree que con un cambio se volverá a empezar. Obvio habrá que darle presupuesto.

La IP también ha pedido al nuevo titular de Salud una política nacionalista. Un tema que preocupa son los biosimilares y las patentes extendidas que manejan los grandes laboratorios encajados en la AMIIF que preside Julio Ordaz.

Este es un asunto latente en muchos países, ya que sin apoyo del Estado se retrasa aún más la entrada de los genéricos, los cuales reducen los precios hasta 60%, básico para pacientes con enfermedades crónicas.

Así que en la mira de salud cantidad de asuntos nodales que deberá atender el nuevo titular designado por Claudia Sheinbaum.

AGUA EL OTRO DESAFÍO, CONAGUA Y PERFILAN A EFRAÍN MORALES





No es un secreto la poblemática del sector hidráulico por la falta de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obras insignia y el asistencialismo se comieron el presupuesto. En el próximo sexenio se corre el riesgo de repetir la misma receta. El problema es que la falta de agua ya afecta a muchos proyectos ligados al nearshoring. De ahí la importancia del perfil técnico que requerirá el relevo en Conagua hoy a cargo de Germán Martínez. Hay quien habla de Efraín Morales como posible opción. Es hermano de Carlos Morales López actual secretario particular de Claudia Sheinbaum. Según esto no reuniría los requisitos.

INAH CIERRE COMPLICADO Y REZAGO CON OCRAM SEYER POR 40.2 MDP





Complicado cierre de sexenio para Diego Prieto timón del INAH. Y es que amén de los problemas laborales por despidos, pagos a destiempo y temas contractuales, siguen los retrasos con proveedores. Uno de ellos, la firma Ocram Seyer para lo que es limpieza. Hay un retraso desde marzo del 2023 por 40.2 mdp. Hasta se involucró a una consultora contable que es parte de Crowe Global. De nada ha servido. El INAH es otra víctima de los castigos presupuestales del sexenio.

PRONTO OPA POR JAVER, UNA MENOS EN BMV Y VINTE POR DEUDA





La semana pasada la asamblea de Vinte, desarrolladora de vivienda que dirige Sergio Leal, aprobó iniciar pronto la OPA hasta por el 100% de Javer de Salomón Marchuschamer con lo que esta última se convertirá en la 18ª emisora que deja la BMV. Vinte también deberá aumentar su capital y contratar deuda para quedarse con la firma regiomontana que data de 1973 y en la que es actor nodal el fondo Southern Cross. En camino la adquisición.