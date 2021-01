Nutrición | Más vale trote que dure

El cambio de año es un límite que el ser humano ha puesto según ciertos ciclos astrales, pero podría parecer que en la naturaleza no cambia nada, que del jueves 31 de diciembre, pasamos a viernes primero sin cambio alguno, siguiendo la inercia.

Depende de nuestra mente si deseamos acomodar los ciclos anuales con mejorar algunos aspectos de nuestra vida como es lo económico, lo estético, lo saludable y espiritual. Porque a mí me gusta empezar con todo en enero, quiero darles algunas opciones para disminuir en forma permanente el peso y mejorar la salud.

No inicies con mil proyectos a la vez, uno por uno es suficiente, no funcionan las “llamaradas de petate”. Muchas buenas intenciones no se cumplen o duran muy poco tiempo, para abandonarlas.

Si has intentado todo y no funciona empieza “una sola cosa a la vez”, por ejemplo: Quito el refresco y tomo más agua.

Inicio con 10 minutos de ejercicio físico y lo aumento sólo cuando se haya convertido en un hábito, porque ya no sufro cuando se practica.

Voy aumentando buenos hábitos de vida cuando ya domino los anteriores sin sufrir, se van sumando sin cortarnos las venas, es decir sin un exceso de esfuerzo exagerado, porque después podemos pensar: más vale morir de gordo que de hambre.

Una vez que domino tomar agua y no refresco empiezo a comer menos productos ultra procesados como botanas y pastelillos, aumento verduras de hojas verdes.

Sumo beber agua, quitar frituras y pastelillos, aumentar verduras verdes y ahora como en menores cantidades, aunque sean alimentos nutritivos. Y así más vale poco a poco que a la mera hora nada.

Tenemos todo una semana, mes o año, para realizar las cosas, aunque sean de poco a poco pero lograrlas. Insisto las llamaradas de petate o proyectos intensivos y agresivos pocos los logran, que bueno por ellos, pero puedo admitir con humildad que yo lo hago poco a poco, pero hasta convertirlo en un hábito.

