Nutrición|Agradecimiento al año que se va

Todos los años hacemos una evaluación de cómo nos fue, si cumplimos objetivos, los que no fueron posibles, los pendientes, el aprendizaje, y sobre todo agradecemos.

He escuchado que este año fue perdido, no contó, se descuenta del calendario y de los cumpleaños y lamento mucho que haya para quienes tan mal les fue que así lo sientan, porque para mí ha sido de gran oportunidad para poner en práctica algunos conceptos positivos.

Aquello de que puedes estar en el mundo, ocupado, empático pero sin perder la paz. Siento que Dios me ha dado la oportunidad de descansar un poco más, dar mi consulta, atender mi casa, todo con los protocolos de higiene que se requieren, pero también la creatividad de hacer otras cosas que nunca hacía como pintar paredes en mi casa, atender mis plantas, tejer, leer, hacer más ejercicio y hasta crearme otro giro de trabajo.

Agradezco que el alimento espiritual y desarrollo humano que he adquirido en el transcurso de mi vida lo esté pudiendo poner en práctica, centrarme en el presente, confiar que todo es para bien y que no es lo que yo deseo, porque los designios de Dios no son los míos.

Experimento paz y alegría al mismo tiempo que algo de frustración por bodas y fiestas canceladas, cambios de planes de trabajo, de extrañar gente que no veo, pero la alegría viene que de las puertas cerradas se me abrieron otras, y la familia que estaba lejana la he recuperado en vecinas, el escaso trabajo se ha convertido en nuevos negocios, percibo el gozo de sentir la intervención del espíritu de Dios en todo ello.

Así mismo confío en que si por algo perdiera o perdiéramos esta vida terrenal, nos encontraremos en otra dimensión mejor, plena y luminosa. Agradezco plenamente a Dios y a mis lectores por ser parte de este complejo y substancioso 2020.

Tel 4422239166 y 4423396733

Face: Consejos de Nutrición de Mónica Olguín