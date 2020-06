Pandemia, oportunidad para reinvención de políticos y empresarios

El pasado viernes tuve la oportunidad de dirigirme ante socios Coparmex para presentar los avances y retos de la agenda de trabajo que establecimos hace poco más de dos años cuando asumí el compromiso de representarlos.



Quiero referirme a tres retos que hemos abanderado como nunca antes y que considero fundamentales para la renovación empresarial en estos tiempos:



1. Agenda por la igualdad de género en las empresas queretanas. Así como asumimos el compromiso a favor de un mejor ecosistema para los negocios, también aceptamos la ineludible tarea de involucrarnos con pasión y compromiso a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.



Para esto Coparmex ha organizado diversos foros con el fin de implementar una reflexión oportuna y clara que contribuya a generar mecanismos para reducir urgentemente la violencia y desigualdad que sufren las mujeres en sus hogares, centros de trabajo y espacios públicos de convivencia.



Por eso nos unimos al paro nacional de mujeres del pasado 9 de marzo. Una oportunidad en la que invitamos a los socios a unirse a la reflexión y al movimiento a través de un decálogo de acciones prioritarias en el que se exije fortalecer el papel de las mujeres en las empresas, facilitar su inclusión e implementar protocolos para combatir el acoso sexual en el trabajo.



2. Decidimos apoyar una agenda ambiental ambiciosa, para ello creamos y presentamos la Comisión de Medio Ambiente, con el objetivo de brindar herramientas a las empresas para que inicien o mejoren sus esquemas de sustentabilidad a través de cursos, talleres y capacitaciones impartidos por especialistas en la materia.



Presentamos por segundo año consecutivo, el Foro Intergremial Querétaro Planeado, una iniciativa que unió al sector empresarial y académico para crear propuestas viables en materia de ordenamiento urbano. Esta edición la dedicamos a tratar el uso eficiente del agua, sin duda un tema de suma urgencia en nuestra entidad.



Asistimos en enero de este año al Foro Mundial Anual de la Asociación Internacional de Cooperación y Sustentabilidad de Patrones desarrollado en Vietnam. Presentamos los avances de México y de los empresarios en la agenda de Objetivos de Desarrollo de Milenio y expusimos la nueva cultura salarial que Coparmex ha promovido de manera firme desde hace varios años.



3. Responsabilidad del empresario para propagar bienestar. Esta emergencia sanitaria debe ser la oportunidad para una reinvención de empresarios y políticos, promoviendo una reflexión sobre el México que queremos, dando pasos hacia un cambio de consciencia. Eso lo hemos hecho permanentemente, y lo hacemos porque queremos un país que no normalice el clasismo, racismo y machismo.



Queremos un país que valientemente deje de ceder, de una vez por todas, su acceso a la justicia, exigiendo que los adinerados, privilegiados o poderosos no estén por encima de la ley sin pagar las consecuencias.



Queremos un país fuerte en valores y actitudes, que denuncie, marche y grite contra la corrupción, el acoso a mujeres, el daño al medio ambiente. Un país que ya no tolere el estereotipo, la burla fácil o el juicio de los que se creen superiores.



Queremos un país donde reine el estado de Derecho. No podemos, ni debemos hacer menos.





*PRESIDENTA DE COPARMEX