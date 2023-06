Pedro y los lobos | Chamba mata ´grilla’: Kuri

Hace 2 años le ganó a Morena por 253 mil 240 votos de diferencia. Una paliza. Por todos los candidatos del PAN votaron 805 mil 099 queretanos, por Mauricio Kuri González, 491 mil 550.

Ese domingo 6 de junio del 2021, seis de cada 10 votos que entraron a una urna en favor de los panistas, eran para Kuri. Morena fue demoledor, ganó 12 gubernaturas. Sólo en Querétaro, Nuevo León y Chihuahua no pudo.

“Resulté… buen candidato”, dice sonriente Kuri, en mangas de camisa durante una entrevista en Radar News 107.5 con quien escribe y Mario León Leyva, director de Diario de Querétaro.

Mauricio se tardó 25 años en consolidar su grupo de tiendas de conveniencia, y sólo 7 de pasar de alcalde de Corregidora, al Senado y luego a gobernador-presidenciable.

El gobernador queretano más votado se jugó todo su bono democrático en la remodelación de 5 de Febrero.

No va a la presidencial porque se queda a vigilar sus obras y proyectos. “Si me voy, me matan”, señala.

El nuevo edificio de Seguridad Ciudadana será el de mayor tecnología en Latinoamérica; la Secretaría de Energía está a días de anunciar un gran proyecto de generación de electricidad.

El modelo del transporte público se cambiará de tajo.

Señala que el PAN en Querétaro está vivo y unido, pero sugiere que debe abrirse “mucho más, a los ciudadanos. El problema de los partidos es la ausencia de autocrítica. Se vuelven partidos de cuotas y de cuates”.

Anuncia que las candidaturas panistas se definirán por asignación de unidad “cada que salimos unidos, ganamos” e indica que no veremos -aunque él mismo los ha animado a dar el paso-, ni a Mario Ramírez Retolaza ni a Rogelio Vega en las boletas.

Acostumbrado a tomar decisiones sobre resultados, el empanizado empresario impone esos parámetros de calidad a la competencia interna por las candidaturas, a 259 días de la elección.

“Creo en la competencia. Y si en Querétaro hay 2 para cada puesto, qué bueno”.

No ve cercanos cambios en su gabinete y califica a varios de ellos:

Marco del Prete, “lo ha manejado muy bien”; Agustín Dorantes “da resultados”; Mario Ramírez “es mi gente más cercana”; Rogelio Vega “es el hombre fuerte de mi gobierno”.

Rosendo Anaya “ha trabajado muy bien”; Toño Rangel “hace muy buen trabajo”; Fernando Gonzáles “está dando resultados”.

Ginette Amieva “es mi hermana, de toda la confianza”. Sonia Carrillo “da resultados”; Martina Pérez “es la consentida”; Lupita Murguía “la Dama de Hierro”.

Dice que Pancho Domínguez es su amigo, y considera a Paco Garrido como el gobernador panista con mejores resultados.

De Luis Bernardo Nava señala que es un gran político de sepa, con mucho futuro, y califica a Roberto Sosa Pichardo como el mejor presidente municipal que ha tenido Corregidora, y dice que hay un antes y un después de El Marqués con el trabajo de Enrique Vega.

Estima a Felifer Macías, “es muy inteligente”, y considera que Rodrigo Monsalvo “es un gran chavo, que le dará buenos resultados al PAN”.

De Guillermo Vega dice que fue un alcalde de buenos resultados, que sigue ayudando a San Juan.

Su peor día fue el #5M, quiere caminar luego de gobernador por las calles de Querétaro con la conciencia tranquila, y a todos (gabinete y suspirantes) les pone enfrente una frase devastadora: “Trabajo, mata grilla. El único que tiene asegurada la chamba 6 años, soy yo; todos los demás, están contratados bajo resultados”.