Pedro y los lobos | ¿Escoltas o nana?

Sexenios atrás, la permanencia de escoltas con exgobernadores queretanos fue un acuerdo de palabra entre el que entraba y el que salía. Algunos disfrutaron de ese privilegio discretamente: un chofer y un policía estatal. No hacían “osos”.

La legitimidad de haber tenido un buen gobierno les daba la posibilidad de caminar por Plaza de Armas sin guaruras.

José Calzada Rovirosa, al dejar la gubernatura e irse como secretario de Agricultura federal, tuvo resguardo del desaparecido Estado Mayor Presidencial.

Cuando renunció a Sagarpa, para sumarse a campaña de José Meade, dejó la seguridad federal y ya no tuvo la del Estado queretano. Su relación con Francisco Domínguez Servién no era buena. Ni se la ofrecieron ni la pidió. Pancho no olvida a los que impone en su “lista negra”.

Domínguez se saltó el trámite; no quiso andar pidiendo cortesías políticas y operó con sus 13 diputados panistas (Agustín Dorantes era el líder de la fracción) para tener escoltas a capricho.

A 42 días de la declaración de la Pandemia Nacional por Covid (ya detectado el primer caso en México) y 19 meses antes de su salida de Casa de Gobierno, Pancho empujó al Legislativo a modificarle la ley para mantenerse con policías-choferes-escoltas sin límites de número, armas de cargo y automóviles.

El 17 de febrero del 2020 envió a la Legislatura una reforma a la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro.

Por unanimidad los 13 diputados locales panistas hicieron una adición al Artículo 13-Bis (que fue aprobada y publicada en la Gaceta Legislativa un día después) y le otorgó absoluta decisión al secretario de Seguridad estatal vigente para asignar a discreción: elementos, automóviles y armas de cargo, para cuidar al actual y al exgobernador; al exsecretario de Seguridad, al exsecretario de Gobierno y al exfiscal general.

Ante “los riesgos”, señala la adición, pueden disponer de cualquier número de policías estatales para protegerlos.

La Ley no dice cuántos ni por cuánto tiempo. La decisión es abierta e ilimitada.

El Artículo 13 Bis es contundente y claro, la seguridad con cargo a todos los queretanos es para los funcionarios y ex funcionarios “EN ACTIVO O QUE HAYAN CONCLUIDO SU ENCARGO”.

El 29 de noviembre de 2006 Pancho, siendo vicecoordinador de la bancada panista en Congreso federal, se lió a golpes en plena tribuna con el perredista Faustino Soto. Defendía la toma de posesión de Felipe Calderón.

Unos días antes de la toma de posesión de Mauricio Kuri retó, empujó e insultó al exgobernador priista José Calzada en el privado de “Josecho” y recibió una respuesta certera.

Domínguez el jueves pasado dio otra patada al regidor priista de Corregidora Héctor González en el restaurante “Cabo Sierra” y recibió otro derechazo.

La discusión pública después de ese penoso incidente no cuestiona la posibilidad de cuidar a exgobernadores de la delincuencia, sino el cargar a los queretanos la superficialidad y los rencores, de quién deja el poder sólo acompañado de los comensales que le caben, a su mesa, en un bar. Lo que ocupa, es una nana.