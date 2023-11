Pedro y los lobos | La Alianza: un PRIcado mortal

No pueden traicionar su naturaleza opositora. Todos crecieron desafiando a un régimen corrupto, totalitario y prepotente. Muchos de ellos fueron picados de azules, por padres (o abuelos) perseguidos por alcaldes, diputados, senadores y gobernadores del PRI.

Eso no lo olvidan. Lo traen en su ADN político. Si sentarse con un priista les incomoda, parecer lo mismo, los apesta.

Hoy los panistas son crueles víctimas de los intereses (personales) de sus dirigentes. Ellos quieren mantener el poder, no un país mejor.

Hace mucho que en México no se vive mal en la oposición. En 2023 tanto el PRI como el PAN recibirán en sus cuentas más de mil mdp en prerrogativas, pagadas con los impuestos de los ciudadanos. Los panistas podrían gastarse unos 95 mdp al mes.

En esa cómoda posición, que no es oposición, Marko Cortés ¿Qué intenta?

El poder por el poder. Hoy es imposible que el PAN gane sólo, con esa pusilanimidad. No hay cuadros, no hay lideres, no hay esperanza.

En ese sótano, contra sus principios políticos y morales, se junta con el PRI. Eso es, más cómodo y productivo, para los dirigentes, que mostrar capacidad para diferenciarse y ser una opción política real.

La neta es que la famosa alianza #FrenteAmplioporMéxico, junta a partidos, destruidos por sus errores y abusos.

Lo único que las queda a los dirigentes (y su élite) es empandillarse, con impresentables.

¿Usted le daría las llaves de su casa a “Alito” Moreno? Un exgobernador acusado de por enriquecimiento ilícito en Campeche. Lo acusan de robarse mil mdp.

En Querétaro, el PRI tiene sus propios “MAlitos”.

Desde José Calzada gobernador no hay -ni cerca- una figura de su institucionalidad y prestigio. Fue a los Toros en Juriquilla o corrió el Maratón y le aplaudieron. Pepe entraba todos los días a Palacio por la puerta principal, cruzando a solas la plaza. Hoy lo puede hacer.

Aquí el PRI ya no existe. Quedan 2 o 3 mantenidos de la ubre de “Alito”, que serían los únicos beneficiados, con esa alianza, ofensiva para el panista de convicción.

En Querétaro ese chocomil sin huevos les indigesta.

No hay figuras, no hay estructura; ni futuro, ni prestigio.

La militancia que tenía, ya se fue a Morena.

Aliarse con el PRI es una decisión cupular, no la convicción de cientos de panistas, acarreados a ella.

El gobernador Mauricio Kuri, el lunes pasado, recomendó ir en alianza, donde fueran competitivos PRI y PRD.

El PRI, hoy no es competitivo un ningún Municipio. Los malos gobiernos de Raúl Mejía en Amealco y Manuel Montes en Colón, los hunden.

Mejía apenas le ganó por 2 mil votos a la panista Vero Hernández, y Montes por 323 votos a otro panista, Polo Álvarez. Donde ganaron en 2021, son hoy, menos competitivos que nunca.

El dislate de Xóchitl Gálvez ejemplifica claramente, esa contradicción moral que no tiene cómodos a los panistas. Son el PRIAN.

A la folclórica y desanimada Xóchitl la traicionó el subconsciente en Chiapas. Llamó públicamente corrupto a “Alito” Moreno, y dijo que nunca trabajaría con él.

Luego, muy seria, señaló que fue un malentendido.

Y si, ese malentendido tiene hoy los panistas. ¿Por qué ir en alianza aquí, con un PRI, que no representa nada? Ni cuantitativa, ni cualitativamente.

A poco la voluntad de “Alito” Moreno (de regalarles chamba a sus chalanes queretanos), atropellara la dignidad de los panistas. Sería un PRIcado mortal.