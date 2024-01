Pedro y los lobos | Pepe&Pancho SA

¿Usted pensaría que la única coincidencia que tienen (impuesta por los astros), es el signo zodiacal?:

Son Leo. José Calzada Rovirosa nació el 21 de agosto de 1964 (cumplirá 60 años), y Francisco Domínguez Servién el 11 de agosto de 1966 (cumplirá 58 años).

Los astrólogos los “describen” igual: les encanta brillar, pero no son egoístas. Son líderes natos y tercos. Adoran la aventura, y los riesgos les motivan. Son mandones. Odian sentirse ignorados y pueden ser muy dramáticos.

En la tierra tienen sus diferencias. Uno tiene más estudios y más mundo político. Fue secretario de Estado. Es más estadista y estratégico. Puso a Querétaro en los ojos de los líderes del mundo. De los CEOs, que lo compraron.

El otro, más atrabancado, pero no hay mejor candidato que él en la historia del PAN en Querétaro.

Ganó todas las elecciones donde participó. Cuatro seguidas.

Si le sumamos todos los votos a su favor, desde la diputación federal, pasando por la alcaldía, el Senado y la gubernatura. Es el político queretano más votado a favor.

Hoy Pepe&Pancho son una SA, no tan anónima, pero electoralmente muy potente. Los dos le ganaron la elección a un gobernador de oposición.

No se pusieron de acuerdo.

Tal vez ni siquiera se han dado cuenta del valor que tienen juntos.

Este proceso electoral, los pone del mismo lado. En la alianza del PAN y el PRI.

Los dos, por su lado, se suman a las campañas a pelearle a Morena. Regresarán a las calles a buscar votos, donde son muy eficientes.

Sus diferencias políticas han terminado en desencuentros y algunos empujones (restaurante Josecho, septiembre 2021), pero en esta elección, van en el mismo equipo.

¿Quién lo hubiera imaginado?: Pepe&Pancho SA. La sociedad política más rentable del proceso electoral 2024.

No coincidirán en lugar, hora y candidato. Pero se presume que estarán en casi todas.

Con “Felifer” Macías por la alcaldía queretana capitalina; con Agustín Dorantes por la senaduría. Con el primo Mario por la diputación federal del Distrito 05; con Germain Garfias por el 02. Con Rodrigo Monsalvo en El Marqués o la reelección de Roberto Cabrera en San Juan del Río.

Pepe y Pancho saben venir de abajo. Mostrar carácter, estrategia propia y repuntar encuestas, que los daban por muertos anticipadamente.

Los unen -quieran o no- varios desafíos ganados al poder.

Calzada Rovirosa construyó de la nada, una campaña ganadora arrancando 30 puntos abajo del panista Manuel González Valle.

Se enfrentó al poder y la soberbia del gobernador Francisco Garrido y su súper secretario Ricardo Anaya. Los derrotó por 35 mil 844 votos.

Se convirtió en un gran producto. Emocionó, construyó una gran historia, y dobleteó los votos que había alcanzado el PRI en 2003, con Fernando Ortíz Arana.

En 2015 Pancho Domínguez, en una campaña accidentada y llena de guerra sucia, derrotó al candidato del gobernador Calzada, Roberto Loyola Vera, por 58 mil votos.

Se especuló de una traición desde Los Pinos en favor de Domínguez, operada por Miguel Angel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto.

Era tan buen candidato Pancho, un “rockstar” en la calle, en la cercanía con el ciudadano, que nada hubiera impedido su triunfo.

Pepe&Pancho SA, lo quieran o no, lo pidieron o no, estén de acuerdo o no. Inclusive, si hacen campaña separados o no (qué gran gesto de madurez política sería). No tienen salida.

El reto histórico de mantener Querétaro en una inercia de progreso los junta en una sociedad conveniente: Pepe&Pancho SA.

La foto juntos, mataría.





