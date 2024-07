Perder para ganar | ¿Comer por la noche es malo para la salud?

Generalmente, se dice que no es una buena idea cenar antes de acostarse, especialmente si estás tratando de evitar el exceso de peso corporal.

Cuando comemos tarde en la noche, tendemos a almacenar calorías adicionales de los alimentos en forma de grasa y no utilizamos la grasa almacenada como combustible. Nuestro metabolismo se ralentiza durante la noche, por lo que no utilizamos bien la energía de una comida nocturna.

Pero esto no es regla, todo depende de qué alimento ingieres, no es malo cenar, pero se recomienda mantener pequeñas porciones nocturnas de menos de 250 calorías. Y en un horario adecuado preferiblemente no después de las 10 de la noche.

Las porciones más pequeñas te ayudan a dormir mejor y a evitar el reflujo gástrico. Elige alimentos ricos en fibra y bajos en calorías, grasas y azúcares simples; piensa en frutas de bajo índice glicémico, verduras y cereales integrales. Este tipo de alimentos te ayudarán a sentirte pleno y satisfecho.

Son mejores los alimentos que puedan promover un sueño reparador como buenas fuentes de magnesio: las nueces, semillas, espinacas y verduras de hojas verdes, aguacates, leche o yogur bajos en grasa, cereales integrales y frijoles, pueden ayudarte a sentirse tranquilo y relajado.

La melatonina, que regula el ritmo circadiano, se encuentra de forma natural en alimentos como los huevos, el pescado y las nueces.

Todo es poner en balance y contexto lo que comes en la noche, mi recomendación es que evites los siguientes alimentos, ya que estos sí afectarán tu estado metabólico:

Alimentos y bebidas que contienen cafeína, después de las 2 p.m.

Alcohol, ya que contiene calorías vacías y no favorece un sueño reparador.

Los alimentos ricos en grasas, como las patatas fritas, los carbohidratos procesados (como barras de chocolate, galletas y pasteles), las bebidas carbonatadas, las comidas picantes y los alimentos que contienen menta, pueden desencadenar síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico.





