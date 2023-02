Políticas públicas que dan resultados

El pasado Sábado 28 de Enero en el Municipio de Huimilpan ante más de 2000 personas, la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum dio a conocer su ponencia sobre Políticas Públicas exitosas.

Enfatizó que se esta haciendo una inversión muy grande en el Metro de la CDMX con más de 40 mil millones de pesos. También destacó la importancia del humanismo mexicano que enuncia en su dicho del Presidente López Obrador: por el bien de México, primero los pobres y que el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

La Doctora recalcó que el Gobierno debe ayudar a lo que durante años eran privilegios: el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad pública. Estos deben ser derechos que tienen que otorgarse de manera gratuita y con la calidad que todo ciudadano merece.

Esto me recuerda a que el agua también es un derecho ciudadano como lo indica el artículo 27 de la Constitución: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. También las Naciones Unidas en su Resolución 64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que una agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. En Querétaro hoy eso no existe, pues el agua se encuentra privatizada en algunas colonias de la ciudad, e incluso, en asentamientos o comunidades, la población no cuenta con agua.

La Jefa de Gobierno hizo un llamado para luchar a favor de la democracia y la igualdad. También explicó la importancia de seguir combatiendo la corrupción y la impunidad siguiendo el ejemplo del Presidente López Obrador.

Hoy, México se encuentra listo para que una mujer capaz e inteligente pueda gobernar y esa mujer se llama “Claudia Sheinbaum Pardo”.





*Presidenta de Que Siga La Democracia Querétaro