Por la defensa de las y los ciudadanos | El legado de la 4T

El presidente va a entregar a la próxima presidenta un México carcomido en una tira de violencia, en los 5 primeros años de la 4t fueron asesinadas 165,358 personas o sea 42,799 más que en todo el sexenio de Felipe Calderón, según datos del sistema nacional de seguridad pública.

Lo siguiente que les voy a decir no es una opinión propia, es un hecho, estamos en la peor época de violencia de la que se tenga registro, faltan menos de nueve meses para que termine el sexenio y el corte de caja arroja un diagnóstico terrible, porque ni en todas las mañaneras, ni en todas las reuniones del gabinete de seguridad, ni todos los abrazos, ni las carretadas de dinero, ni el poder que se entregó a los militares han servido, nada hecho por este gobierno pudo darnos un solo día de paz.

La mayoría de los mexicanos votó en el 2018 por un proyecto de gobierno que prometió esperanza, así como regresar a los militares a sus cuarteles y ¿que hubo a cambio? militarización, territorios controlados por los señores que hacen la guerra, mamás que se rompen la espalda excavando en la tierra buscando a sus desaparecidos, en este país todos los días amanecemos con el relato de otra y otra y otra familia destrozada por la violencia, nuestros niños juegan ahora a ser sicarios y en el peor de los casos terminan en las manos del crimen organizado, la paz se transformo de anhelo a una quimera.

El fracaso en seguridad de este gobierno es evidente, según el reporte final de sexenio del observatorio nacional ciudadano de seguridad, justicia y legalidad presentado este mes de febrero, el gobierno federal quedará en deuda respecto a la reducción de los delitos que mas nos afectan y que mas afectan a nuestra sociedad; por ejemplo, el homicidio doloso; porque el proyecto de nación del Presidente López Obrador planeaba que al final de su sexenio la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes seria del 13.87, pero solo en 2023 fue de 23.2 así es que es evidente que no va a cumplir lo que prometió, por otra parte la incidencia delictiva en contra de niños, niñas y adolescentes alcanzo niveles críticos durante este sexenio con un crecimiento del 35%, entre el 2019 y el 2023 para muestra un solo dato, al menos 1000 niñas y niños son víctimas de homicidio doloso cada año, pero el fracaso de este sexenio no solamente se refleja en asesinatos, la crisis de desapariciones permanece a pesar de los enormes intentos del gobierno federal de minimizarla, de denostar a las víctimas, de burlarse de ellas con un censo hecho sin el más mínimo cuidado metodológico, porque del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre de 2023 se registraron para ser exactos 48,235 personas desaparecidas y no localizadas, lo cual implica un aumento del 75.9% respecto al mismo periodo de la administración federal pasada.

Pero el observatorio no es el único organismo con datos alarmantes, el informe del instituto para la economía y la paz nos muestra una radiografía del desmembramiento del tejido social, reportando a Colima como la entidad con la tasa más alta de homicidios en el país, ya que se ha convertido en un sitio de gran interés para los cárteles del narcotráfico por el Puerto de Manzanillo a donde arriban precursores químicos usados para la elaboración y fabricación de drogas sintéticas, pero no solo es Colima, en Chiapas la violencia de los cárteles ha obligado a los pobladores de Chicomuselo a huir de sus tierras y no hubo auxilio para ellos, no hubo nada mas que un estado contraído e inútil, ausente; la misma historia se vive en Zacatecas, Oaxaca, Veracruz o Guerrero, donde los criminales cobran cuotas a casi cualquiera que tenga un negocio ya sea de pequeña o de gran escala, en estos lugares el impuesto criminal se cobra lo mismo a transportistas que a agricultores, comerciantes de pollo, huevo, etc., mientras que las autoridades no actúan, ninguna corporación de policía, ni todos los elementos federales desplegados han podido frenar la violencia y el país sigue sumando y sumando víctimas; no hay tal cosa como el gobierno mas humanista de la historia, los datos generados por esta propia administración desmienten las declaraciones triunfalistas de cada mañana de todos los días hechas desde Palacio Nacional.

Los delitos relacionados a la violencia de género, robo de hidrocarburos, desaparición de personas y homicidios confirman que este sexenio será el legado de la peor época de violencia, en este momento México parece acercarse inminentemente a la media noche, porque si la estrategia de seguridad no se corrige en seis años haremos una nueva lista de fracasos que serán cada vez más y más dolorosos y graves. No falta mucho para que cada uno de nosotros deba responder a nuestros hijos a nuestros nietos ¿porque permitimos que esto pasara?, ¿porque les heredamos un país así? porque el supuesto gobierno más humanista tiene el territorio incendiado, ¡no habrá respuestas!





*Diputada federal PAN