Por la defensa de las y los ciudadanos | Golpe bajo a los lecheros mexicanos

Continuamos con las decisiones prematuras, hechas al vapor que, por tratar de tapar un hoyo, está dispuesto a abrir otro más grande, dando un golpe bajo a los lecheros mexicanos, porque eso es lo que ha estado ocurriendo con las acciones de nuestro soberano presidente.

Todas y todos los mexicanos tenemos el derecho de exigir a nuestras autoridades la atención de las problemáticas, sin embargo, hay algo que no le ha quedado claro al inquilino del Palacio Nacional, él debe y tiene la obligación de tomar decisiones que hagan crecer a nuestro país.

La inflación es un tema que ha pegado el bolsillo de todas las familias, el salario mínimo ya no te alcanza ni para lo esencial, el aceite ha alcanzado un costo alto, el huevo y las tortillas siguen subiendo y la leche no es la excepción, hoy un litro esta teniendo un valor promedio de 20 pesos, y no son datos erróneos para que no salga con la clásica frase: “Yo tengo otros datos”.

Hoy las madres de familia estiran cada peso, distribuyen sus ingresos para darle lo mejor a quienes aman, eso es lo que debería hacer el hombre que dirige el país, distribuir el recurso de manera responsable y apoyando a quienes les hace falta.

Tal es el caso de los productores de leche, quienes hoy ven un golpe bajo por quién hace dos años les prometió su apoyo y respaldo para fortalecer a su sector; y es que teniendo productos de calidad en México decide comprar a extranjeros.

Una medida que sin dudarlo traerá grandes afectaciones a la economía nacional, a los miles de productores de leche, pues con ello, no podrán competir con los costos que manejan las marcas extranjeras, lo que provocará el quiebre de las y los ganaderos, se dejará de invertir, se dejará de tecnificar y de producir.

No se trata de un discurso más, se trata de hechos y acciones a favor de nosotros los mexicanos, debemos fortalecer al sector primario, tocar puertas y proponer; sentarse y ceder a las peticiones del país vecino nos dejará por debajo de lo prometido en las elecciones del 2018.

Hay un rumbo distinto, un camino que nos llevará a los resultados que las y los productores merecen; es simple brindemos el respaldo de su trabajo, apostémosle a esos hombres y mujeres que al amanecer se siguen levantando para producir lo que llega a nuestras mesas.

Porque necesitamos políticas públicas que se ensamblen con las necesidades que presenta cada sector, hoy es la leche, mañana serán más alimentos, productos que en México plantamos y cosechamos con alta calidad. No permitamos que las y los campesinos malbaraten su trabajo. Estimulemos esta actividad y devolvamos al sector primario la ‘esperanza’ que les fue arrebatada en las últimas decisiones.

Promesas, promesas y discursos eso es lo que hemos visto y resentido en nuestros bolsillos, seguro hay quienes están en desacuerdo con esta ideología, sin embargo, los invitó de manera muy atenta a que recorran el campo, a que escuchen a los productores y en verdad se pongan en su lugar.

Porque ellas y ellos están haciendo frente al alza de precios en fertilizantes, en semillas y en la tecnificación, y si le agregamos las condiciones climatológicas aún más, es momento de tener empatía y exigir el respaldo que se merecen.





*Diputada federal PAN