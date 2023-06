México es un país que tiene mucho que dar al interior y al exterior, pero nada se puede construir solo, se requiere de la participación e interés de la población para cambiar el rumbo; se necesita la valentía y decisión para que la democracia de la nación se vea reflejada en las riendas del país, tenemos que trazar esa ruta para el 2024.

Hoy el reto es claro y contundente la presencia de las y los ciudadanos se requiere para poder trazar una ruta y camino distinto, porque bien dice el refrán: “No hay plazo que no se cumpla, y deuda que no se pague”; y MORENA ha dejado una deuda inquebrantable con las familias mexicanas.

Inseguridad y malas decisiones es lo que han llevado a nuestra nación a un camino en declive, por eso es importante que desde nuestra trinchera social hagamos conciencia para que en un año todas y todos salgamos a las calles a emitir un voto razonado.

En días pasados se demostró que no hay nada perdido; se notó que las declaraciones de los líderes morenistas en el Estado de México no fueron acertadas; que en Coahuila una coalición de colores ganó ampliamente la confianza de la ciudadanía y que los estados que están gobernados por el oficialismo no han dado los resultados que se prometieron.

La brecha social no se ha visto disminuida, la salud pública ha sido desatendida y la seguridad sigue siendo un juego para el inquilino del Palacio Nacional, al reconocer que su sexenio ha sido el más violento, por lo que hoy debemos hacer conciencia social, informarnos y observar el rumbo que México está teniendo.

El objetivo es corregir el rumbo de México con la recuperación del Poder Ejecutivo Federal, debemos impulsar un proyecto que rescate, escuche y represente a los sectores productivos; debemos construir una nueva mayoría en el Congreso de la Unión para defender y regresarles la autonomía y credibilidad a las instituciones y organismos; debemos ganar las gubernaturas con los perfiles que la ciudadanía respalda y las presidencias municipales en el 2024 para regresarles su propio dinamismo, con el mejor equipo, con el mejor talento de todos los partidos y de la sociedad.

Diga lo que diga el aparato de propaganda oficial, los hechos demuestran que la oposición puede ganar la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso, varias gubernaturas y congresos locales. Esta batalla apenas empieza y ningún gobierno, por fuerte que sea, puede parar la ola ciudadana.

Quedo asentado que esto no se logrará desde los partidos políticos, este cambio se generará de las manos de la ciudadanía, de los verdaderos líderes que convocan a sus vecinos de colonias y comunidades; de los comerciantes y empresarios que generan empleos, de cada mexicana y mexicano que tenga la intención de ver crecer una nación, por el bien común de nuestras familias. ¡Viva México!





*Diputada federal PAN