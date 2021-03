Psicología para todos | El confinamiento: el mayor experimento psicológico de la historia

Parte I de II

Pasado junio del 2021, la enfermedad por Covid-19 ya había registrado más 3 millones de casos confirmados y matado al menos 470.000 personas según datos del gobierno federal y los expertos epidemiólogos dicen que hay que multiplicarlo por 3. De 6 mil jóvenes encuestados, el 33% dijo haber sido víctima de violencia física o psicológica y un 40% reconocieron que en su hogar aumentó la severidad de la violencia. En esta contingencia también se elevó la depresión en jóvenes. 8 por ciento de los adolescentes han tenido pensamientos suicidas todos los días.

Y estas catastróficas cifras no se detendrán a pesar del lento e inhumano inicio de la aplicación de la vacuna. De nada les sirvió a los adultos mayores sacar un folio, los tienen haciendo cola desde las 4 de la madrugada con estos fríos, habrá que sumar los que mueran de pulmonía por esto. Estamos cansados y desesperados de ver cómo destruyen las instituciones federales que costaron 100 años levantarlas. Esta variable hay que sumarla a la de la pandemia.

Esos largos meses de encierro pueden llevar a consecuencias psicológicas en gran parte de la población. Yo misma me haré preguntas, que son las que más me hacen en mi práctica profesional y que trataré de responder. ¿Qué puede enseñarnos la pandemia sobre cómo las personas responden a la adversidad?. Primero, que tenemos resiliencia, es decir que la mayoría de nosotros podemos reinventarnos y recrear nuestra vida lo mejor posible durante la cuarentena. Tenemos la fortaleza para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, sin importar en la difícil situación en la que nos encontremos. Así que espero que el mensaje de esperanza llegue.

Segundo, que contamos con habilidades y capacitación para hacerlo aún mejor, porque la resiliencia es algo en lo que podemos capacitar a las personas; podríamos haber estado mejor preparados si hubiéramos abordado la importancia de la recuperación de la salud mental antes del Covid-19. Desafortunadamente no veo que la salud mental se haya vuelto un tema más importante en los meses que hemos estado en la pandemia. Y creo que sin duda es algo que nos perdemos, porque existe la posibilidad de que esto vuelva a suceder. Tercero, quiero enfatizar que esto no es aplicable a las personas que sufren la morbilidad (proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado). Esto puede ser un obstáculo para la salud mental de quienes han enfrentado la enfermedad en las unidades de cuidados intensivos, ya sea quienes sufrieron de Covid-19 o si tuvieron un familiar enfermo o las personas en la atención médica, en general.

Allí vemos que hay un gran nivel de estrés tóxico que debemos abordar y que necesitamos monitorear. También prevemos que haya en esa población una respuesta tardía de tres a seis meses después del final de la pandemia. Por lo tanto, todavía no tenemos un buen panorama del alcance de lo que estamos enfrentando. Este período de pandemia y la longevidad de las posibles consecuencias es algo para lo que no estamos bien preparados. Es realmente un gran desafío. ¿Por qué afirma que la cuarentena es el mayor experimento psicológico de la historia?. Porque no sabemos cómo responderán las personas, ahora tenemos muchos changarritos, comercios, compañías y escuelas que tuvieron que cerrar y entonces no tenemos ningún modelo, no sabemos qué va a pasar. Y eso para mí eso es la definición de un experimento. ¿Cuáles serán las consecuencias psicológicas?, poner a las personas en cuarentena tiene posibles consecuencias mentales; puede ser la sensación de estar abrumado, no poder hacer frente (a las obligaciones), tener problemas para dormir, volverse más irritable, si tienes una estructura familiar, entonces no estás solo. Pero si no la tienes, todo se torna bastante solitario.

Por lo tanto, hay una serie de grupos de alto riesgo que se pueden identificar. Pero los números aún no están claros y solo lo sabremos con certeza dentro de un año, creo.

(Continuará próxima semana parte II. Tratare de responder: ¿Qué síntomas durante la cuarentena pueden causar alerta?)