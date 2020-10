Psicología para todos | El intruso

Es un terrible intruso que cuando llega se apropia de nosotras violentando y destruyendo nuestra intimidad como pareja, como madre, como hija, como profesional, como mujer plena. Sin respetar edad, raza, estatus social, economía, religión, valores o costumbres, el cáncer de mama nos violenta y confronta en todo, para todo y para siempre. Las afortunadas sobrevivimos y aprendemos, las otras no.

Sin remedio alguno, desde el enojo, la angustia y la desesperación, nos enteramos que tenemos cáncer. Tristemente, desde la soledad, la pena, la vergüenza, la falta de recursos y el desconocimiento, la gran mayoría de las mujeres enfrentan este mal. Mientras que otras, la minoría, encaran al intruso de su intimidad desde el amor, la compresión, la fe, el apoyo, el acompañamiento de su pareja y el amor de sus seres queridos.

El cáncer de mama violenta profundamente nuestra intimidad. Solas o acompañadas cada una de nosotras decide para bien o para mal que hacer o que no hacer. Es una manifestación física de mucho enojo acumulado cuando aparece, irremediablemente nos cambia todo por dentro y por fuera.

El intruso en mi vida me obligó a perder el apego a lo material, a conquistar mi ego y mi vanidad. Valoramos la vida cuando la podemos perder, al sentir el posible final de mi vida, pero el amor por mis seres queridos desbordaba mi alma. Aprendí a ser nueva, a dejar atrás cualquier otro dolor, tristeza o incomodidad. Descubrí la quimio, el sufrimiento continuo y compartir en un hospital.

Esperanzas muertas, fortalezas inauditas todos los días. Valorando y entendiendo un sin fin de cosas que no hubiera entendido si no hubiera estado ahí. Acepté que en cualquier momento la vida me podía ser arrebatada. Tuve que soltar, confiar y ponerme en manos de la misericordia de Dios.

Soltando, pero peleando, agradeciendo y valorando, los milagros empiezan a suceder. Estoy aquí por segunda vez, naciendo, viviendo, disfrutando a las personas, al mundo, a esta vida que sostenemos y gestamos con nuestros pensamientos y sentimientos cotidianos.

Consciente de muchas cosas, aprendí qué pensando positivamente, agradeciendo, valorando y disfrutando, mi mundo podía cambiar. Sintiendo la alegría de vivir, sobreponiéndome al dolor y a la humillación de perder pelo, pestañas y mi fuerza corporal, descubrí que ya no era la misma.

Las mujeres que enfrentamos cáncer de mama podemos dejarnos vencer o decidir usar el dolor como fuerza para proyectarnos y sacar lo mejor de nosotras mismas, encontrando y mostrando al mundo tesoros escondidos. Aprendemos el desapego, aprendemos a dejar fluir, pues entendemos lo temporal de las cosas materiales, valoramos lo profundo, ahora nos emocionan los momentos.

Enfrentando al intruso, empezamos a reconocer la fuerza que hay en la familia que nos contiene, que nos ama, por la que luchamos. Entendemos el amor incondicional de los hijos y los hermanos, los abrazos de los amigos. Nos volvemos sabias. Entendemos que cada uno va dando lo que puede para acompañarnos, sanarnos y hacernos sentir mejor, y eso, no tiene precio.

Enfrentando al intruso, nunca me sentí menos mujer. Por el contrario, descubrí el poder real de serlo, mi poder interno, el poder de sobreponerme a que el cuerpo no puede. Aprendí a ir más allá del cuerpo físico y descubrí que cada segundo tiene una inmensidad de grandeza.

Me conocí, como nunca, me escuché y me consentí, descubriendo a la niña y a la adolescente que hay en mí, por fin, las volví a encontrar

@Martha Beatriz Kuri González